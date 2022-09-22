Украинский журналист Петр Шуклинов объяснил, к чему следует готовиться Украине после объявленной "частичной мобилизации" в РФ

Россия мобилизует не менее миллиона. Надо исходить из того, что Россия объявила полноценную мобилизацию.

Указ, опубликованный в России, позволяет мобилизовать любое количество и вообще любого с любым опытом или без него.

Сейчас мобилизуют не менее 300 тысяч. Чуть позже еще 300 тысяч. Или сразу не менее 500 тысяч и позже еще 500 тысяч.

Это нужно понимать и от этого планировать дальнейшие действия, а не верить в сказку о 300 000 резервистов.

Сейчас все сигналы из России говорят о том, что гребут массово и всех. То есть Шойгу специально лгал, чтобы не шокировать российское общество.

А мы должны готовиться к нашествию дураков без опыта. Ибо этот поток будет сдаваться в плен тысячами. Надо готовить место, где все это удерживать.

Источник: Facebook-страница Петра Шуклинова