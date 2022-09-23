Главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко объяснил, почему Венгрию важно лишить права голоса в Евросоюзе

Вы считаете, что орбановская Венгрия пробила все измерения дна? Тогда имею для вас печальную новость или же статью.

Magyar Nemzet – любимая газета Орбана. Один из ключевых печатных рупоров власти. Pilhál Tamás – один из авторов, которых называют "колумнистами Fidesz", то есть партии власти.

Венгерская правительственная пропаганда давно поражает цинизмом и своим сходством с кремлевским. Но свежая статья "Война только начинается" выделяется даже на этом уровне.

Вот вам немного цитат.

"Скоро до двух миллионов российских солдат смогут приступить к оружию и начнут стирать с карты ту территорию, которая несколько десятилетий называлась "Украина"".

"Американцы натренировали украинцев, вооружили до зубов, напоили культом Бандеры, а затем использовали как приманку".

"Без американского оружия, управления, разведданных, данных с поля боя, военного планирования — война бы уже давно закончилась, и был бы наконец мир с новыми границами".

"...был ЦРУшный переворот 2014 года, с изгнанием пророссийского президента Украины... крымский референдум — это право россиян на самоопределение...".

"Если это перерастет в войну НАТО и России, мы должны всеми силами оставаться в стороне! Как бы там ни было в пятой статье, мы не должны воевать с Россией… Потому что Россия десятилетиями не является нашим врагом. чем некоторые "союзники" в НАТО".

Поверьте, это не все изюминки, но этого достаточно.

PS. Лишение этого государства голоса в ЕС и финансирование — это единственный путь, чтобы венгерские избиратели проснулись и вычистили орбанизм. Но этого не будет. А будет Орбан, который все больше скатывается в зависимость от Путина, что скоро будет готов ветировать решение по статье 5, санкции и т.д.

Информационная подготовка общества к этому уже идет.