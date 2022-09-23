Считаете, что Венгрия при Орбане уже пробила дно? Почитайте их прессу - Сергей Сидоренко
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Главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко объяснил, почему Венгрию важно лишить права голоса в Евросоюзе
Вы считаете, что орбановская Венгрия пробила все измерения дна? Тогда имею для вас печальную новость или же статью.
Magyar Nemzet – любимая газета Орбана. Один из ключевых печатных рупоров власти. Pilhál Tamás – один из авторов, которых называют "колумнистами Fidesz", то есть партии власти.
Венгерская правительственная пропаганда давно поражает цинизмом и своим сходством с кремлевским. Но свежая статья "Война только начинается" выделяется даже на этом уровне.
Вот вам немного цитат.
"Скоро до двух миллионов российских солдат смогут приступить к оружию и начнут стирать с карты ту территорию, которая несколько десятилетий называлась "Украина"".
"Американцы натренировали украинцев, вооружили до зубов, напоили культом Бандеры, а затем использовали как приманку".
"Без американского оружия, управления, разведданных, данных с поля боя, военного планирования — война бы уже давно закончилась, и был бы наконец мир с новыми границами".
"...был ЦРУшный переворот 2014 года, с изгнанием пророссийского президента Украины... крымский референдум — это право россиян на самоопределение...".
"Если это перерастет в войну НАТО и России, мы должны всеми силами оставаться в стороне! Как бы там ни было в пятой статье, мы не должны воевать с Россией… Потому что Россия десятилетиями не является нашим врагом. чем некоторые "союзники" в НАТО".
Поверьте, это не все изюминки, но этого достаточно.
PS. Лишение этого государства голоса в ЕС и финансирование — это единственный путь, чтобы венгерские избиратели проснулись и вычистили орбанизм. Но этого не будет. А будет Орбан, который все больше скатывается в зависимость от Путина, что скоро будет готов ветировать решение по статье 5, санкции и т.д.
Информационная подготовка общества к этому уже идет.
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