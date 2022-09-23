Нельзя забывать, что еще тысячи украинцев остаются в лапах агрессора, подчеркнул политический эксперт Евгений Магда

Прошедший 21 сентября обмен пленными между россией и Украиной стал наиболее массовым с начала широкомасштабного вторжения (удалось освободить 215 защитников и защитниц Украины, включая героев с "Азовстали"). Но он примечателен не только этим.

Во-первых, следует отметить, что в подобных обменах нет какой-то устоявшейся схемы, правил. Мы счастливы, что вернулись домой наши защитники. Свою роль (позитивную в этот раз) сыграл Виктор Медведчук, на которого удалось поменять аж 200 наших защитников. В Украину вернулись люди, которым не надо пояснять необходимость борьбы против россии.

Во-вторых, пятеро руководителей обороны "Азовстали" будут до конца войны оставаться на территории Турции. Думаю, это логика обмена в исполнении Реджепа Эрдогана. Предполагаю, что он имеет личные резоны для этого. Ему важно было обеспечить не только этот обмен, но и свою роль как посредника в будущих переговорах.

И отсюда выплывает следующий пункт.

В-третьих, я считаю, что такой обмен в нынешних – неприятных для россии условиях, когда появился путинский указ касательно частичной мобилизации, стал усилением информационного сигнала, направленного против власти рф в целом и путина лично. Когда с утра говорится о необходимости мобилизации российских граждан, а вечером становится известно, что защитники "Азовстали" возвращаются в Украину, – это сильно демотивирует российское общество. Что играет нам на руку. Тем более что авантюра с ограниченной мобилизацией вряд ли приведет к успехам рф на фронте.

В то же время нам нельзя забывать, что еще тысячи украинских пленных остаются в лапах агрессора. И мы должны продолжать за них бороться. Наша национальная идея – не только отстоять свои независимость и суверенитет, вернуть территориальную целостность и победить россию, но и – возвратить всех, кого пленили захватчики.