Эксперт Defense Express Иван Киричевский объяснил, что не так с ядерными угрозами российского президента

"Нанесет ли РФ ядерный удар по территории Украины, и что на самом деле может сдержать Путина от такого шага"

Обычно на эту тему принято размышлять по такой схеме – "Путин сумасшедший, поэтому может принять любое решение. Но если он прикажет "нажать красную кнопку", то здесь либо само окружение "применит табакерку", либо удар не произойдет из-за "эксцесса исполнителя"".

Но лучший критерий истины – это практика. И она показывает, что у путинского режима на самом деле нет проблем с исполнителями. Есть проблема в том, как отдаются команды, и как "транслируется сигнал" на все уровни управления.

Ну, например, был промежуток с 1 августа по 24 августа этого года, когда рашисты вообще не применяли стратегические бомбардировщики типов Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 для ударов по Украине. Такую "аномалию" ГУР МОУ в своем сообщении от 14 августа объясняло так – пилоты дальней авиации "ВКС РФ" почувствовали перспективу оказаться на скамье подсудимых в Гааге, поэтому начали либо скрывать документальные доказательства своих преступлений, либо вообще паковать чемоданы куда-нибудь в Аргентину.

Но дальше с этими авиаторами "что-то случилось", и они без тени сомнения уже на День Независимости отстреляли 8 ракет Х-22 по Миргороду и Хмельнитчине, ну и 11 сентября отстреляли 6 ракет типа Х-101 по нашей критической инфраструктуре.

Уже на этом примере можем увидеть, что "низшее" и "среднее" звено исполнителей в РФ действительно способно к "самостабилизации", чтобы избежать "эксцесса исполнителя", где знаменитая фраза "как бы чего ни вышло" обозначает страх за непослушание.

Здесь нюанс в другом. То, что прозвучало как очередная угроза Путина применить ядерное оружие, на самом деле было более сложной конструкцией – в больной картине мира диктатора, "страны НАТО только и говорят о том, чем бы ударить по территории РФ, поэтому Кремль вынужден защищаться аналогично".

Но раз на то пошло, в профильных западных ресурсах вообще ни слова о возможном применении ядерного оружия.

Наоборот, кремлевские пропагандоны на длину своей цепи вслух размышляют, что из тактического ядерного арсенала РФ могло остаться в строю, поэтому пригодно для применения.

В этом ракурсе можем вполне допустить, что когда Путин в очередной раз пригрозил применить ядерное оружие, он действительно мысленно оказался во времена своей молодости образца 1980-х годов, где американские ракеты "Першинг" могли за несколько минут долететь до Москвы и Ленинграда, и где такой угрозе можно было противостоять только "активными мерами" в стиле КГБ.

Безумие не всегда трансформируется в свободу для принятия решений.

Командование ВС РФ может "положить на стол" Путину даже несколько вариантов ядерного удара по Украине или странам НАТО. Но сам Путин может не удосужиться принять ни один из таких вариантов. Ибо они не будут отвечать его больным представлениям о "ядерном шантаже".

Концепция "ядерного шантажа" Кремля начиная с 2017 года предполагала, что РФ может нанести молниеносный и эффектный ядерный удар, чтобы его результаты позволяли диктовать волю цивилизованному миру.

Именно под такую концепцию и штамповались в частности гиперзвуковые ракеты "Кинжал", или гигантские атомные торпеды "Посейдон", которые должны были устроить "атомное цунами" у берегов США.

Но за 5 лет россияне, к счастью, так и не довели "Посейдон" до нужной кондиции.

К половине арсенала ракет "Кинжал" уже потерян во время войны против Украины. Применение баллистических ракет к ОТРК "Искандер" из "спец БЖД" в первую очередь поставит под угрозу сами российские оккупационные войска и нивелирует карту "территориальных достижений".

А как сбивать крылатые ракеты, независимо от наполнения их боеголовки, наши Воздушные Силы уже разработали технологию.

Конечно, может случиться непоправимое, Путин и его система могут вдруг преодолеть все свои "внутренние проблемы" и вместо принятия несвоевременных и неэффективных решений начать принимать своевременные и эффективные решения.

И если Кремль таки решит нажать "красную кнопку", то дальше вряд ли стоит ожидать консолидированную реакцию США и Великобритании. Зато могут проявить себя довольно неожиданные субъекты, например – Франция.

США до сих пор используют аргумент о "ядерном ответе РФ", чтобы не давать нам ракеты ATACMS. И что-то в этом есть, потому что как можем судить по данным из открытых источников, сейчас США обладают функциональным лишь "стратегическим" элементом "ядерной триады". А технология успеха нашей ПВО ставит, кроме всего прочего, методологический вопрос – смогут ли в случае чего самолеты F-35 долететь и отбомбиться модернизированной ядерной бомбой B61-12.

Великобритания и так имеет только "стратегическое" ядерное оружие, размещенное на 4 атомных подлодках типа Vanguard, до 300 боеголовок. Но какие там протоколы "нажатия на красную кнопку" по необходимости, и какой должна быть в этом роль нового монарха — в открытых источниках данных нет.

А вот Франция может похвастаться тем, что в феврале 2022 года поставила на боевое дежурство крылатую ракету ASMP-A для запуска с истребителей Rafale, имеющей дальность полета до 500 км и скорость полета до 3000 км/ч, и может нести боеголовку от 15 до 300 килотонн. И этот факт еще до начала войны успел вызвать "скрежет зубами" у кремлевских пропагандонов.

А после начала войны Макрон не только начал "стимулировать" Путина к переговорам путем телефонных разговоров, но и в качестве "аргумента" вывел в море все 3 имеющихся атомных подводных крейсера, являющихся носителями баллистических ракет с ядерным оружием. Вполне возможно, что этот "аргумент" позволял Макрону чувствовать себя как минимум равным в разговоре с Путиным. Ну и в самом деле – не скупиться на поставки ПЗРК, ПТРК, самоходных пушек и бронемашин, да и другого вооружения и амуниции для ВСУ.

Наша Победа будет состоять из разных мелких и неожиданных факторов, силу которых, однако, не стоит недооценивать.

Например, для освобождения Харьковщины от рашистов ВСУ использовали гусеничные бронетранспортеры М113, поставленные от Дании.

А с чего вдруг Дании снабжать БТР для нашей армии? А с тем, что Кремль "перегнул палку", имитируя аккурат у датских берегов разные "инциденты" на борту атомных подводных лодок, направлявшихся в Петербург на очередной военно-морской парад.

Источник: Facebook-страница Ивана Киричевского