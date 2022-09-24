Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук о том, что ждет мировую политику после войны в Украине

Сегодня – ровно семь месяцев с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

Перспективы у нас в этой войне одни – глобальная победа благодаря титанической работе украинского общества и неимоверного героизма Вооруженных Сил Украины и всех сил обороны, включая территориальную оборону, Силы специальных операций, Госпогранслужбу, Нацгвардию, все рода войск.

Крайне важна дальнейшая широкомасштабная поддержка ВСУ – и Западом, и украинским обществом. Это – главный фактор нашей победы. Не будет уже никаких дипломатических переговоров. Дипломатия себя исчерпала после Бучи, Ирпеня и прочих военных преступлений россиян.

Есть одно правило у спецназовцев – невозможно вести переговоры с террористами. А россияне именно террористы. И любой договор с ними не стоит бумаги, на которой он написан.

Подчеркиваю, главные гарантии безопасности Украины – наши вооруженные силы. Никаких иных, как показал тот же Будапештский меморандум и импотенция многих стран Запада после российской агрессии (в разных видах, начиная с 2014-го и заканчивая событиями текущего года), гарантий нет. Надо рассчитывать только на себя. Выстраивая в будущем новые военно-политические союзы. Черты одного из них уже просматриваются – Украина, балтийские страны, Польша, Великобритания с возможным присоединением к этому альянсу ряда скандинавских государств.

Уверен, что после нашей победы политическое устройство Европы, ее политическая карта претерпит изменения. Появятся новые – мощные – союзы, на которые мало кто рассчитывал.