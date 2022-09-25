Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа":

В контролируемых россиянами частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей Украины продолжаются псевдореферендумы о присоединении к рф.

Краткосрочная перспектива – уже нагнетается истерия по поводу возможно послания путина к федеральному собранию 30 сентября. Скорее всего, там прозвучат тезисы о включении оккупированных украинских территорий в состав рф.

На этом фоне обращает на себя внимание заявления главы МИД рф лаврова – что на оккупированные территории после их присоединения к россии будет распространяться все положения конституции рф и соответственно – военной доктрины. Речь, в том числе, о возможном применении тактического ядерного оружия для защиты так называемого "суверенитета российской федерации".

Данные заявления следует расценивать как элемент военно-политического давления на руководство не только Украины, но, в первую очередь, стран Запада. Риторика тех же представителей ЕС на этой неделе кардинально изменилась. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что следует серьезно отнестись к угрозам рф о возможности применения ядерного оружия в войне в Украине.

Мол, не стоит исключать возможность нанесения россиянами тактического ядерного удара по украинцам.

Так что своими подобными заявлениями и действиями рф хочет через страны Запада надавить на Украину, чтобы та согласилась с территориальными уступками. И отказалась от планов дальнейшего продвижения ВСУ, в первую очередь, на территориях Херсонской и Донецкой областей.

С учетом того, что предыдущие решения указы путина были о признании т.н. "днр" и "лнр" в адмиграницах Донецкой и Луганской областей, следует ожидать именно на этом направлении усиленного наступления российских вооруженных сил. Речь о возможном сценарии ускоренного захвата всего Донбасса (оставшейся небольшой части Луганщины и практически половины Донетчины). Тем более, что сейчас фиксируется передислокация сил и средств противника.

Что касается Запорожской области, где оккупировано около 30% территории, то и это направление будет рассматриваться российскими войсками как ключевое – с целью получения контроля над предприятиями оборонного и промышленного комплекса Украины. Это – одна из целей рф. Как и контроль над стратегическими объектами энергетического комплекса нашей страны. В первую очередь – Запорожской АЭС.

Так что ожидается активизация вооруженного противостояния в Донецкой и Запорожской областях.

Как в такой ситуации действовать Украине? Проведение псевдорефендумов и путинский указ о мобилизации дает возможность нашей стране заявлять о необходимости усиления экономических санкций против рф как страны-оккупанта. Причем речь не о секторальных и персональных санкциях, которые имеют сдерживающий характер. Нужны реально мощные удары – как то же тотальное отключение российских банков от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), а также установка граничных цен на нефтепродукты. Плюс – усиление военно-технического переоснащения ВСУ.

Страны Запада уже заявили, что не признают данные "референдумы". А Украина имеет все юридические полномочия продолжать деоккупацию, добиваясь восстановления суверенитета и территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым.