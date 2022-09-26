Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Почему путин проводит в Украине "референдумы", причем в такой форме, которая не может быть признана легитимной даже в рф? Потому что он понимает – без аннексии этих территорий и шантажа ядерными ударами в случае попытки их освобождения ВСУ (после того, как он назовет их российскими) – оккупанты просто их потеряют. Судя по этому отчаянному шагу, путин убедился, что российская армия не может противостоять украинским Вооруженным силам. В итоге он стоит перед угрозой потерять не только оккупированные с 2014 года территории, но и остатки уважения к себе в мире, свое реноме как сильного политика. Не говоря уж о риске потери власти в рф, что серьезно проявилось в последнее время. Именно это и заставило путина пойти на такие странные шаги как мобилизация, объявление "референдумов" и ядерный шантаж.

Увещевание со стороны даже относительно лояльных к рф Индии или Китая уже не могут повлиять на путина. Он понимает, что если освободит аннексированные территории, то лично потеряет больше. А потому дошел до такой стадии, когда той же ядерной угрозой фактически шантажирует Индию и Китай. Ведь применение ядерного оружия откроет ящик Пандоры. Напомню, что и Индия, и Пакистан, у которого с ней давние приграничные конфликты, обладают ядерным оружием.

Потому, подчеркиваю, на путина сегодня мало кто может повлиять.

Что касается Киева – мы не можем пойти на переговоры на условиях Москвы. Мы не можем оставить за рф аннексированные ею территории, даже Крым и Донбасс. А путина не устроит другой вариант.

Так что возможности для переговоров на сегодняшний день я не вижу.

При этом шанс избежать ядерной катастрофы есть. Хоть, по-хорошему, какая разница – умирать от осколков снаряда-ракеты или ядерной вспышки? Это более психологическое оружие, чем орудие смерти. Орудий смерти много, а смерть – одна. И нам всё равно умирать. Так что здесь больше работает психология, чем здравый смысл.

Уже видно, как мне кажется, всем, что путин не совсем адекватен. Аргументы и угрозы на него повлиять не могут. Возможно, те же США предпринимают непубличные усилия по контролю за ядерной кнопкой в рф. Над тем, чтобы путин не мог запустить механизм ядерного уничтожения. Тогда это может подействовать.

Ну, а все предупреждения путину не могут быть эффективными. Ведь между возможностью потерять власть и применить ядерное оружие – он выберет скорее второе. Но тут вопрос реализации его такой воли. То же путинское окружение, как в свое время гитлеровское, понимая последствия, далеко не в полном составе будет готово умирать вместе с фюрером. Потому гитлеровские высокие чины вели во время Второй мировой переговоры с Западом. И сейчас путинские угрозы, думаю, лишь стимулируют желание определенных кругов в рф начать аналогичный тайный – сепаратный – переговорный процесс.