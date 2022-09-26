путин оказался трусом в кубе. Война в Украине перекидывается в россию - Александр Коваленко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, известный также как "Злой одессит", пояснил, чем грозит россии объявленная путиным якобы частичная мобилизация
За минувшие сутки в россии отмечен отстрел военкома, сожжённый военкомат и несколько разбитых физиономий полицейских на митинге в Махачкале.
Похоже, частичная мобилизация в россии, всё же, идёт за планом.
За последние 7 месяцев меня часто спрашивали, объявит ли путин мобилизацию.
Я всегда отвечал, что путин боится внутренней детонации в обществе, поэтому будет максимально затягивать с общей мобилизацией. Кроме того, чтобы объявить общую мобилизацию, должна быть объявлена война.
Путин оказался трусом в кубе. Он не только не осмелился назвать войну войной, но и общую мобилизацию назвал частичной, тем самым приведя в исполнение свой главный страх — внутреннюю нестабильность в рф.
Разумеется, говорить о революции или некоем действенном массовом протесте пока рано, но прошла только первая неделя, а отстрел военкомов уже начат, равно как и поджоги военкоматов. Война в Украине перекидывается в россию.
И всё это благодаря мудрым и рассудительным шагам путина. И не так важно, что это уже видят в народе. Важно то, что с каждым днём от этих шагов растёт негатив в силовых структурах, без которых в россии не проходила ни одна революция.
Источник: Facebook-страница Александра Коваленко
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.