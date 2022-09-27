Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий полагает, что ядерный клуб этого не допустит

Любовь путина к некой легитимизации тех или иных процессов – в случае с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "пошла лесом". Нет даже попыток придать видимость законности тому шапито, которое там устроили. Должны же быть хоть какие-то атрибуты объективности голосования! Но этого нет и в помине.

Похоже, решение о пакете эскалации (мобилизация, псевдореферендумы, ядерный шантаж) было принято в один-два дня. И весьма вероятно – вскоре после поездки на саммит ШОС в Самарканд, который стал для путина холодным душем.

Напомню, что сперва "референдумы" назначали на 11 сентября, потом обговаривали 4 ноября. Все было смазано, туманно. А тут – бац – и все чуть ли не в один день порешали.

путин ехал на саммит ШОС, мечтая о создании оси стран против Запада. Российская пропаганда распространяла именно такой тезис. Мол, чуть ли не большая часть человечества на стороне россии – те же Китай, Индия.

А по сути, путина там вычитали, как некого нерадивого ученика. Что китайский лидер Си Циньпин, что индийский премьер Нарендра Моди. То есть путин не встретил там никакой поддержки. Более того – получил некие предупреждения. Завязывай, мол, с войной. После чего почувствовал себя загнанным в угол. На попятную пойти уже не может. Вот и решил еще выше взвинтить ставки. Мобилизация, "референдумы" и всё остальное.

путин думает критериями, которыми мыслил, оглашая вторжение в Украину в феврале. Тогда это было – блицкриг, взять за неделю-две Киев, поставить во главе украинской власти Медведчука. Никто не успеет очухаться – бамс! – и Украину уже под россией. Но все пошло совсем не так.

И с осенней эскалацией – то же самое. Мобилизация, кинем 300 тысяч, миллион людей в топку войны, объявим еще часть Украины российской территорией, погрозим ядерным оружием, все испугаются…

Но ничего этого не будет.

Ну, нарисуют они на днях результаты псевдореферендумов. Ну, Госдума и Совфед моментально примут нужные решения. Ну, выйдет 30 сентября путин с выступлением перед федеральным собранием, расскажет про "исторический момент", что "русские земли восстанавливаются"…

И дальше основная интрига – будет ли поставлен украинским властям и армии некий ультиматум с требованием покинуть те территории, которые теперь якобы будут считаться российскими. И это при том, что рф не контролирует примерно половину Донецкой области, уже меньше контролирует в Луганской, Запорожской и Херсонской.

Понятно, что Украина плюет на это все. Как и Запад.

Посмотрим, будет ли эскалировать россия далее.

Я историк по образованию, хорошо знаю Вторую мировую войну, особенно ту ее часть, что проходила на территории тогдашнего СССР. И – да, такие "полководцы", как путин и его генералы, могут завалить позиции противника трупами, что позволит изменить ситуацию на фронте. Года на два-три путин, как мне кажется, смирился с тем, что не продвинется в Украине дальше. И хочет удержать то, что уже захапал.

У нас нет иного пути, кроме как продолжать освобождение своих территорий. Несмотря на ядерные угрозы Кремля.

Долбануть тактическим ядерным оружием путин мог и 24 февраля. И весной, когда мы гнали его вояк с Киевщины, Черниговщины, Сумщины.

Но даже путин, как мне кажется, понимает самоубийственность применения ядерного вооружения. Это запустить маховик гонки ядерных вооружений – так как станет понятно, что лишь так можно сохранить территориальную целостность и суверенитет. Именно поэтому, уверен, ядерный клуб, в который, среди прочих, входят не только наши союзники – США, Великобритания, Франция, но и относительно лояльные к рф Китай и Индия, не допустит применения россиянами такого вида оружия. Да и сами подобные угрозы со стороны Кремля – уже повод для гонки ядерных вооружений. Тем больше поводов у всего мира поскорее остановить россию.