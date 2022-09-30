Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко, известный также как "Злой одессит", предположил, какой город в Луганской области ВСУ освободят следующим

Лиман, Сватово и почему "не контрнаступаем" на Луганщине…

В последние дни, после феноменального контрнаступления ВСУ в Харьковской области, у многих возникло какое-то недопонимание ситуации. Вроде бы как есть возможность продолжать продвижение, заходить в Луганскую область и продвигаться вглубь, а почему-то многим кажется, что… ничего не происходит.

Вместо этого, в широком смысле слова, затишье, за исключением нескольких локаций, таких как, например, Лиман.

Но, в то время как вопросов к ситуации с Лиманом практически уже нет, возникают другие, более глобальные вопросы, особенно в отношении такого интересного городка как Сватово.

Но, чтобы понять происходящее и не задаваться деструктивными вопросами, следует понять несколько очень важных вещей.

Наблюдать за стремительным контрнаступлением и освобождением территорий сотнями квадратных километров куда интереснее и увлекательнее, чем наблюдать за томительной подготовкой к этому процессу. А подготовка к тому, что мы видели в Харьковской области, велась на протяжении нескольких месяцев и только когда были созданы оптимальные условия – процесс пошёл.

Именно сейчас мы можем наблюдать аналогичный процесс подготовки в отношении Луганской области, но благодаря стимулу харьковского контрнаступления и сжатию возможностей РОВ, этот этап будет пройдён гораздо быстрее чем на Харьковщине.

Не забывайте, что на Луганщину из Харьковской области бежала довольно серьёзная группировка российских оккупационных войск, в некотором смысле, увеличив своё присутствие здесь. А важной задачей при подготовке активных действий является максимальная минимизация ресурса врага для сопротивления. И над этим ВСУ тщательно и ежедневно работают.

В свою очередь, происходящее в районе Лимана говорит о том, что подготовительный этап представляет собой больше промежуточную фазу между контрнаступлениями.

Это понимают и в российском командовании, равно как и то, что Лиман станет лишь преградой, тормозящей продвижение ВСУ к Сватово, перерезая важную логистическую артерию в её подбрюшье. Но, что самое смешное, концентрируя усилия по торможению в районе Лимана ВСУ, путём стайки леммингов отданных как сакральная жертва, они насыщают Сватово второсортным ресурсом из подразделений БТГр, которые давно уже просятся на вывод для восстановления боеспособности. Почему не выводят? Нечем восстанавливать? Не успевают восстанавливать?

В итоге мы с вами в районе Лимана видим то, что видели не так давно в районе Изюма, только в ускоренном режиме, а Сватово уж больно напоминает Купянск. Так оно и будет.

Процесс идёт – скоро всё будет!

Источник: Facebook-страница Александра Коваленко