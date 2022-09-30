Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что Зеленский принял историческое решение 30 сентября

Теперь все. Уже неуместны вопросы "А когда это все кончится?" Уж невозможно, чтобы война как-то вдруг сама закончилась. Путин не дал миру шанс обрести мир — он решил присвоить Украину.

Теперь война закончится, когда наша пехота поднимет флаг в Донецке и Севастополе. И чтобы это случилось в ближайшие годы, нам всем нужно стать нацией, объединенной одной идеей — как победить и как лучше сделать для нашей победы.

И теперь это еще один исторический день, вошедший в учебники. Да, сегодня Украина впервые определила курс на победу в войне, потому что президент Владимир Зеленский отказался от переговоров с РФ, пока Путин остается президентом. Отказ от переговоров с Путиным со стороны Зеленского — это отказ от компромиссов, которые уничтожили бы независимость Украины.

Цена этого сознательного выбора, этого курса на национальную независимость и государственность страшна — кровь десятков тысяч украинцев, которых убила сейчас Россия, кровь миллионов, которых убила российская имперская политика в прошлом.

Теперь весь мир увидел как новый фюрер провозгласил себя главным злом, угрожающим уничтожить планету, если он так пожелает, и с которым невозможно договориться.

Обидно, что для того, чтобы Зеленский осознал этот факт и сделал заявление, понадобилось более трех лет и гибели десятков тысяч украинцев, оккупация значительной территории. Теперь надо бы президенту по-честному извиниться за попытки подстроиться под РФ и назначение пророссийских агентов на ключевые должности в комитет по разведке в СБУ, в ОП. И рассказать обществу с кем из россиян встречался в Омане. Потому что многие кампании по дискредитации многих людей, которые говорили о предателях в руководстве, действующие власти делали, чтобы прикрыть пророссийский курс, от которого сегодня президент публично отрекся. А если бы осознал сразу…

Теперь надо решительно зачищать все пророссийское во власти и государстве, которое туда назначали и действующие, и предшественники.

Теперь все обострилось — либо россияне уничтожат всю Украину и убьют еще многие десятки тысяч человек, либо мы уничтожим в Украине всех оккупантов. Мы должны подарить нашим детям победу и мир.

Теперь нам нужна стратегия победы, потому что война будет идти еще жестче, еще масштабнее, и чтобы победить нам нужные решительные реформы в государстве, нужна системность и организованность гораздо более высокого уровня.

Но выбор нами сделан.

Сегодня более чем когда-либо я уверен, что Украина победит.

Источник — Facebook Юрия Бутусова.