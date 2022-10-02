россия должна получить превентивный ядерный удар, когда просто начнет готовить свою атаку

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" дал прогноз по ситуации на фронте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что зимой интенсивность войны будет снижаться, а уже к концу весны украинские войска выйдут к административным границам по состоянию на 1991 год.

Буданов, которого я не знаю лично, является моим самым близким единомышленником в высшем военно-политическом руководстве Украины. Мне было горько, что его никто не слушал, когда он говорил о том типе войны, о котором говорил и я, начиная с 2014 года. Что надо готовиться к большой войне. Настоящей. Не к каким-то конфликтам той или иной степени величины, а именно к тотальной войне.

Очень печально, что мне и ему не все верили.

Но хорошо, что война всегда выносит на поверхность таких людей, как Буданов. Я рад, что такие люди стали элитой будущего Украины. И военной, и политической.

Потому что будущее – за трезвыми политиками. Не за популизмом. Кто будет наиболее серьезен, честен – тот и станет в будущем командующим, депутатом, министром и так далее.

По содержательной части с Будановым не о чем спорить. Это человек, которому я с удовольствием пожал бы руку.

Что касается сроков деоккупации – всё возможно. В том числе освобождение всех украинских территорий весной следующего года, как говорит Буданов. Но это не гарантировано. Ключевое слово – "возможно".

Всё зависит, прежде всего, от поставок нам западного вооружения. И от того, когда страны НАТО прямо и открыто скажут россии, что в случае ядерной атаки на Украину – она отгребет по полной. Причем, получит превентивный ядерный удар, когда просто начнет готовить свою атаку.