Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") дал прогноз о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

Я думаю все прекрасно понимают, в каком направлении сейчас несутся ВСУ на правобережной части Херсонской области. Достаточно открыть карту и всё становится очевидным.

Единственное, возникает вопрос — получится ли у них реализовать поставленную задачу? Я более чем уверен — да.

Дело в том, что те подразделения РОВ, которые сейчас присутствуют в этой локации, не смогут полноценно выполнить поставленные перед ними задачи, а именно, блокирование и сдерживание контрнаступления ВСУ по нескольким причинам.

Во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережье неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая. Этот факт был отлично заметен ещё при окружении Высокополья. С того момента ситуация только ухудшилась.

Во-вторых, отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии. А артиллерия при работе манёвренных штурмовых групп — такая себе панацея. Особенно когда у ВСУ есть высокоточное прикрытие.

В-третьих, большинство российских подразделений на правобережье истощённые и требующие восстановления боеспособности. Они несли серьёзные потери, а ротации и вывода не видели и они им только снились. И теперь эта масса должна останавливать контрнаступление ВСУ?

И все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления. То есть, на сегодня, мы говорим о РОВ с неэффективной системой управления и обеспечения и истощённым ресурсом подразделений.

Правобережье — это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того чтобы выбрать вариант и бежать когда ещё были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ.

Вот только бежать с правобережья оккупантам будет не так просто как из Харьковской области или из-под Лимана. А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями — утопленниками.