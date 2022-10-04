Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не поддерживает идею переговоров с агрессором сейчас

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выдал некий "план" по мирному соглашению между Украиной и россией. Мол, сомнительно, что Украина сможет победить агрессора. Лично у меня не вызывает сомнений, что всё будет завершено именно победой Украины. Как не вызывает сомнения и то, что это не произойдет ни через месяц, ни через полгода.

Самый негативный сценарий – начало так называемых переговоров, которые россия давно пытается навязать Украине.

Позиция нашего руководства резко изменилась после нескольких успешных операций ВСУ. Хоть не надо забывать, что после начала широкомасштабного российского вторжения именно наши представители – Арахамия, Ермак иже с ними – настаивали на срочных переговорах с рф.

Сейчас позиция руководства Украины достаточно жесткая. И, с моей точки зрения, она должна быть еще жестче. Два момента, которые стоит обсуждать с россией (кроме, понятно, постоянных переговоров об обмене пленными и возвращении тел погибших) – это процесс немедленного освобождения оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым, а также – процесс выплаты репараций.

Но нельзя забывать, что во время проведения переговоров первым требованием со стороны рф будет полное прекращение огня. Таким образом она постарается зафиксировать статус-кво на момент начала переговорного процесса, который может длиться годами.

Поэтому на сегодняшний день я не поддерживаю идею проведения переговоров с россией.