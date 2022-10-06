Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, каким образом украинской армии удается обмануть врага на фронте

Украинская тактика наступления – взгляд из Израиля

В израильском экономическом издании "Калькалист" описали типичную украинскую тактику во время наступления. Израильтяне находят ее похожей на роботов-трансформеров, которые из многих маленьких частей собираются в одного большого робота.

Украинская армия не воюет, как обычная регулярная армия и не концентрирует сразу все свои силы. Атака начинается на многих направлениях небольшими силами – русские просто не могут понять, обычный это рейд или предтеча большой атаки.

Когда русский солдат видит несколько единиц украинской техники, он думает, что это рейд и сообщает об этом (если вообще у него есть возможность сообщить). То же самое видят и на других участках. В итоге эфир забит кучей спам-сообщений об одном танке тут, двух ББМ там, трех "Хамви" где-то еще и т.д. Старшие командиры такие сообщения просто игнорируют: не будет же командир батальона или полка отвлекаться аж на целый отдельный танк или пару шальных баги. Мол, пусть на местах и уничтожают их своими средствами.

На самом деле это все — части большого наступления, и когда русские уже думают, что это не более чем ДРГ, все эти подразделения объединяются в кулак и вместе выходят на прорыв и штурм. Сообщать об этом уже поздно, так как порядки врага уже громят и нужно оперативно реагировать на обстановку. А с оперативностью, гибкостью и инициативностью у русских, как известно, очень большие проблемы.

Решить эту проблему могли бы разведывательные БПЛА в должном количестве и качестве, но с ними у ВС РФ все максимально паршиво.

ВС РФ слепы: их разведка никудышная, а артиллерия и дальнобойные средства поражения не умеют действовать на поражение движущихся целей. То есть, когда украинские части уже перешли в атаку и несутся вперед, российским подразделениям просто нечем это крыть. Вертолеты и авиация тоже не спасают, так как русские не умеют их использовать и постоянно теряют дорогостоящие машины, пораженные украинскими ЗРК и ПЗРК.

Такое вот сочетание факторов плюс отсутствие боевого духа российских солдат – все это каждый раз приводит украинское наступление к успеху и дальнейшей поэтапной деоккупации своей территории.

Источник: Facebook-страница Игаля Левина