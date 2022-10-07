Украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов рассказал, какие эмоции он хочет вызывать у россиян после войны

"Вы же понимаете, что Россия будет рядом с нами всегда, и там не возникнет черная дыра? Однажды с ними надо будет жить!"

Во-первых, нет, не понимаю. Я человек молодой, но на моем опыте одно очень большое государство уже прекратило свое существование. Не вижу никакой причины, чтобы ее наследник был от этого убережен.

Во-вторых, у меня есть идея о том, как с ними жить. Я не хочу "дружбы народов" — это точно, потому что эта дружба оборачивается большими жертвами, чем войны. Впрочем, на каком-то этапе я понял, что и ненависть не то, что я хотел бы видеть с той стороны.

Я хочу видеть страх.

Я хочу, чтобы они мной пугали детей.

Я хочу, чтобы при звуке фрикативного "г" россияне где угодно, от Москвы до Никосии, перебегали бы на другую сторону дороги. Даже если с той стороны идет группа нетрезвых чеченских молодчиков.

Хочу, чтобы это был не осознанный страх, а рептильный. Фобия. Как при виде трехметрового паука. Чтобы фильмы об украинцах были уже не в жанре комедий, как раньше или боевиков, как сейчас, а в жанре хоррора. Бу, сучечки!

Мы работаем над этим.

Источник: Facebook-страница Виктора Трегубова