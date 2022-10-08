Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий предположил, как российский лидер может отреагировать на удар Украины по Крымскому мосту

Происходящее с Крымским мостом, который в субботу, 8 октября, был частично подорван, говорит о том, что эскалация увеличивается. Пока это больше политико-психологическое явление. Не совсем понятно, какие технические способности остались у моста (и осталась ли) для пропуска транспорта, грузов.

При этом надо понимать, что у россиян остался сухопутный маршрут через оккупированные в этом году территории Херсонщины и части Донбасса. Вопрос лишь в том – сколько времени они смогут контролировать эти территории.

Как бы то ни было – нанесен ужаснейший удар не просто по логистике захватчиков, но и по самой российской армии, спецслужбам. Удар имиджевый, Унизительный. Красивое антиоккупационное действие, последствия которого сегодня будут обсуждать во всё мире.

Удар по Крымскому мосту – это практический ответ на запросы ультра-патриотов рф, требующих бить в Украине по центрам принятия решений, по инфраструктуре и так далее. Показательный пример того, что россия в этом плане – более уязвима, чем Украина. Ведь рф – огромная страна с очень непропорционально распределенным населением. И удары по ее газопроводам и нефтепроводам будет куда ощутимее и болезненнее, чем уничтожение, допустим, какой-то ТЭЦ в Украине.

Что касается вероятной реакции путина… Если он реально собирался применять против Украины тактическое ядерное оружие, окончательно закапывая тем самым россию, то сейчас, по мнению российских наци – самое время. По их логике, перекрыть репутационно удар по Крымскому мосту можно только этим. Тем более, что дела у оккупантов на фронте тоже, мягко говоря, не лучшим образом складываются.

Впрочем, нельзя исключать, что россиян постараются заболтать тему. Мол, не страшно, бывает… Возможно, начнут рассказы, что это их грузовик с боеприпасами, который просто сдетонировал.

Не будем забывать, что путин и вся кремлевская верхушка избегают называть войну – войной, не вводят военного положения. Та же мобилизация далась им с огромным трудом и обернулась серьезными репутационными потерями.

И ответить сейчас на подрыв моста ядерным ударом, как рекомендуют ура-патриоты, это лишить себя последних козырей и начать зарубу со всем миром – без шансов для россии.

Поэтому, мне кажется, что прямо какого-то ядерного ужаса не будет. В то же время, россияне вполне могут усилить ракетные обстрелы и налеты дронов.