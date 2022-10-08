Блогер и офицер армии Израиля Игаль Левин оценил последствия удара по Крымскому мосту

Что известно на данный момент?

1. Это сложная многоуровневая операция, где были задействованы как объекты на самом мосту, так и со стороны моря, плюс целеуказание и контроль с воздуха и космоса.

2. Украинское командование продолжает быть верным слову и делу. Все, что декларируется и заявляется, осуществляется. Украинцы могут доверять своему командованию.

3. Уничтожение моста — это этап большого процесса по деоккупации Крыма. Этот объект был незаконно построен на украинской территории, и он будет уничтожен. К слову, мосты — это легитимные военные цели.

4. Деоккупация юга — это и деоккупация Крыма, как и деоккупация Крыма — это деоккупация юга. Нет ни одной причины разделять это.

5. Россия будет не просто разгромлена, но и унижена. Удары по Крымскому мосту — это удары не только по важной инфраструктуре, но это и удары в самое сердце системы безопасности империи.

6. Очевидно, что это не главный удар. Основные события нас еще только ждут. Это важно помнить, чтобы не было иллюзий насчет подлинной беспомощности и беззащитности России.