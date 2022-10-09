Известный украинский блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал, что следует из взрыва на мосту через Керченский пролив

"Крымский мост выстроен по технологии купола над реактором АЭС", — приводит еженедельник "Звезда" слова сотрудника управления ФСБ, отвечающего за безопасность путепровода. Это означает, что пролеты моста выдержат прямое попадание самолета.

Ну и там дальше много букв про боевых дельфинов, перешедших на службу из крымских питомников и сводящие с ума боевых пловцов волны. Х*як, радио Маяк. Обычные металлические пролеты. Никогда такого не было и вот опять. Чтобы мультики показывали одному старому деду.

Вот, кстати, хорошо видно, что полотно подкоптилось снизу минимально, там где волна затекла между швами. Ну как оно сверху выглядит, все видели на снимках Максара? Горелое как наши небратья под Харьковом. В принципе всё понятно с подводными дронами верхом на АТАКАМСЕ, да.

Через Керченский мост пускают автомобили в реверсивном режиме. Все под контролем, все работает, но фуры, пожалуйста, на паром. РФ у нас как Гарольд, терпящий боль. Все всегда под контролем, но загонять тяжелую технику и краны на мост — значит перекрыть его на пару недель. Поломали любимую игрушку деда, символ России, вставшей с колен. Ни потоков, ни моста — только один старый больной вытиран КГБ.

Еще непонятно есть ли в регионе краны, способные укладывать пролеты, а с кораблями в сезон штормов тоже не просто. Поезда могут идти по одной из двух колей, но нужно делать дефектацию и ремонтные составы подтягивать, а это затор.

Страна фантик. Страна нарисованная начальству картинка. Ракеты на иных физических принципах, технологии в АЭС, русскоговорящие дельфины, специальные отряды ФСБ, охраняющие подходы.

А доходит до дела — прокладки вместо стелек, тампоны вместо ИПП, гаишник лениво ковыряется у фуры. Туда можно было царь бомбу завезти при желании.

А пропагандоны никак не могут запомнить, что атака легитимных целей называется не теракт, а диверсия.

Ну это то, чем занимался Старинов и ему поставили за это памятники любители дедов. Ну там фашистов взрывал в Харькове в домах, рельсовая война, 256 мостов уничтожил. Ну вы чего, забыли?

Просто фашисты теперь вы.