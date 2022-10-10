Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов проанализировал утреннюю атаку россиян на украинские города

Массированные прилеты в Киеве, Днепре, Житомире, Львове и других городах Украины 10 октября, очевидно, стали ответом на подрыв Керченского моста, который соединяет аннексированный Крым с россией. Я не военный эксперт, поэтому не буду анализировать, какими ракетами наносился удар и почему на подготовку ответа понадобилось 48 часов.

Однако давайте посмотрим, зачем путину такой "концерт" с нанесением ударов по центру Киева, атакой объектов критической и энергетической инфраструктуры. Во-первых, оставить без ответа уничтожение части моста в Крым было бы "не по-пацански". Это все же, как говорят на россии, – "стройка века". Во-вторых, россия поочередно потеряла сначала захваченную часть Харьковской области, затем посыпался фронт в Херсонской области. Репутационно и эмоционально это деморализует армию противника.

Третье – Кремль не может добиться от Киева согласия на переговоры в нужном Москве формате. Шантаж и повышение ставок работают наоборот – Украина получает новейшее вооружение и помощь Запада, а президент Зеленский прямо заявил – никаких разговоров с нынешним лидером россии не будет. Некоторые даже увидели в этих словах отсыл к путинскому обращению в начале вторжения, когда тот предлагал украинским военным захватить власть в Киеве, рассчитывая, что с ними ему будет легче договориться.

Все это, равно как и угроза нанесения ядерного удара, показывает лишь слабость позиций неприятеля. Это отчаяние, это страх потерять власть и страх не выиграть в войне против явно более слабого противника. Однако слабее мы только в цифрах, но точно не в стойкости духа.

Давайте вспомним обстрелы сначала Кременчуга, а затем Винницы летом. Удары по скоплениям мирных жителей, многие погибших. Расчет россиян был на то, что население Украины будет бояться и давить на центральную власть, требуя поскорее капитулировать перед Москвой, договориться о "мире".

Что вместо этого? Украинцы стали активнее донатить на ВСУ, еще больше включаться в волонтерские и общественные инициативы, а гражданские, которые не делали этого раньше, начали готовиться к вступлению в ряды Сил обороны Украины. План Кремля провалился и попытка разогнать истерику: "армия не может нас защитить", "власть должна договориться" — не сработала. Потому что армии украинцы доверяют, у главкома ВСУ Валерия Залужного максимальный уровень доверия среди населения. Армия знает, что делать.