Ветеран войны против россии Евгений Дикий полагает, что рф пытается принудить Киев к мирным переговорам

Массированный ракетный удар, который Украина переживает в понедельник, 10 октября, ожидался. Это обговаривалось экспертами, в публичной сфере. Давно было понятно, что ответом рф на полный провал на фронте, на фактически неудержимое наступление ВСУ практически по всем направлениям, станет массовое уничтожение украинской критической инфраструктуры. Чтобы обеспечить нам холодную и темную зиму. Такого рода максимальный террор мирного населения имеет целью также вызывать панику. Чтобы граждане Украины начали просить срочного мира – на любых условиях, "лишь бы не стреляли".

Так что сегодняшний ракетный террор – это принуждение к мирным переговорам на российских условиях в ситуации, когда армия агрессора не просто не способна обеспечить некие успехи, но и стоит на грани полной катастрофы.

Возможно, случившееся с Крымским мостом, ускорило такой ракетный налет.

Ожидалось, что нанесение нам максимального ущерба ракетными ударами россияне устроят перед холодами. Похоже, или сдали нервы из-за происходящего на фронте, или нужно было срочно продемонстрировать "месть за Крымский мост".

Но, подчеркиваю, всё это готовилось давно. И мы понимали, что основными целями будут объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего, энергетической.

Сейчас важно спокойно, без паники отнестись к происходящему. И понять, что устраивать такой смертоносный "салют" на постоянной основе россияне не смогут. Если рф будет ежедневно тратить ракеты в таком количестве, как сегодня (по состоянию на 11:40 известно о 83 выпущенных ракетах, 43 из которых обезврежены нашей ПВО, также сбиты 9 из 12 дронов-камикадзе), то ее запаса хватит на максимум две недели.

Это вряд ли последний такой налет. Но это демонстрация. В стиле "можем повторить". Да, могут. Но с большими перерывами.

Что делать Украине? ВСУ, конечно, надо продолжать наступление. А гражданскому населению готовиться к временным (вполне предсказуемым) трудностям. Без паники и ажиотажа. Закупить некоторые товары. Подумать, чем обогреваться, если на какое-то время исчезнет централизованное отопление. Как готовить, чем освещать жилье, если не будет какое-то время электричества и газа. Приобрести свечи, газовые горелки, всякого рода печечки. Сделать в разумных объемах запас продуктов, воды. Потому что перебои с водоснабжением тоже вполне вероятны, особенно в больших городах, где оно завязано на электроэнергии. Иметь некие емкости с постоянным запасом.

Важно психологически настроится на то, что подобные неудобства, лишение на некоторое время привычных благ цивилизации – это лишь 5% тех неудобств, которые ежедневно испытывают наши защитники на фронте. И они готовы в таких условиях не просто жить месяцами, но и – побеждать.

А потому должно быть стыдно тем, кто сейчас паникует на гражданке. Вы испытываете лишь малую толику того, с чем постоянно сталкиваются ваши защитники.