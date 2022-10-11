Ракетная атака россии показала не мощь и силу, а отчаяние и загнанность

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал, о чем говорит использование разного набора ракет для атаки по Украине

От того, что я сейчас напишу многим легче не станет, но для понимания ситуации, а именно, того в насколько загнанном положении находится наш враг — надо.

Итак. Х-101, Х-55, КР "Калибр", РСЗО "Торнадо-С", ЗРК С-300, Shahed-136… Всё это было использовано сегодня по Украине.

Ничего не смущает? Верно, дичайшая солянка из всего того, что прилетело.

Например, по Украине было выпущено 14 КР "Калибр", при том, что одновременный залп всей группировки Черноморской флотилии рф более 30 ракет.

Почему было выпущено только 14, а не все? Почему этих пусков не последовало позже?

Аналогично и в отношении остальной номенклатуры ракет. Создаётся впечатление, что они собрали всё по сусекам и направили на Украину. Впечатление или факт?

24 февраля россия нанесла за сутки по территории Украины более 160 ракетных ударов крылатыми и баллистическими ракетами. В последующие дни интенсивность была не меньше. А сегодняшний обещанный Апокалипсис сложно назвать таковым.

Но факт в том, что россия, устраивая сейчас пляски на погибших, лишь показала то, что она использует для устрашения украинцев то, что у неё осталось на 8-й месяц войны. Она не показала мощь и силу, а своё отчаяние и загнанность.