Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинцы настроены только на победу

Несмотря на то, что россия нанесла в понедельник, 10 октября, мощнейший ракетный удар по Украине, а также продолжает обстрелы объектов критической инфраструктуры и 11 октября, мы достойно проявили себя в этой ситуации.

Вдохновляют также заявления и канцлера Германии, и президента США, что они готовы теперь предоставить нашей стране современные системы ПВО.

Хоть мне не понятна общая логика подобных поступков, когда такая помощь дается не "до того, как…", а "после того, как…". Вместо того, чтобы помочь предупредить последствия ракетных ударов, нам решили предоставить необходимую помощь после того, как случился вчерашний массированный обстрел (с продолжением сегодня). Почему этого не было сделано ранее – непонятно. И аргумент, что Запад старается избежать дальнейшей эскалации, – не состоятелен. Системы ПВО – это вооружение не наступательного типа, а оборонительного.

Хочется верить, что помощь поступит к нам в ближайшее время. И в количестве, которое позволит закрыть небо хотя бы в приемлемых масштабах. Естественно, ни одна система ПВО не дает стопроцентных гарантий. Но мы стали бы более защищенными.

Что касается россиян, их истерически радостную реакцию на происшедшее не хочется даже обсуждать.

Что касается украинцев – те люди, с которыми я общаюсь, реагируют адекватно, во многом поддерживая и мою позицию. Хоть я слышал рассказы о том, что во время обстрелов, когда люди собирались в убежищах, в метрополитене, от некоторых звучали заявления о необходимости договариваться с россиянами, "лишь бы прекратить обстрелы".

Подобные настроения есть в нашем обществе. Но их, думаю, процентов 10-15%, несмотря на всё происходящее. Подавляющее же большинство украинцев, несмотря на новые и новые зверства со стороны рф, настроены на победу и освобождение всех наших территорий. Этого врага надо уничтожать, а не переговариваться с ним.