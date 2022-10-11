Соучредитель "Демократического Топора" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко о главных отличиях украинцев и россиян

Россияне тупо нас не понимают. Вообще.

Я не о языке, конечно, хотя язык они не понимают тоже – отсюда все легенды о "польских наемниках" после радиоперехватов на украинском. Я о другом.

Они совершенно, абсолютно и полностью не понимают нашу психологию. Например, сейчас они уверены, что после вчерашних ударов мы хотим сдаться, хотя на самом деле после вчерашних ударов мы только больше хотим победы – и рекордно скорые сборы донатов на армию это подтверждают.

До этого они были уверены, что мы будем встречать их войска с цветами. Сегодня они будут уверены, что мы сдадимся, если взорвать ТЭЦ, завтра будут уверены еще в чем-то. Любой украинец указал бы им на ошибку. Но они не украинцы.

Они банально полагают, что мы думаем так же, как они. Век мантр о "братском народе" не прошел мимо: теперь эта мантра мешает им самим. Они не способны понять, что мы другие. Что мы думаем по-другому. Есть другие ценности. Есть другое видение.

И что мы никогда не сдадимся.

Они делают то, что заставило бы показаться их самим. Это их логика. "А давайте сделаем им то, что было бы больно нам, мы же одинаковые".

И они делают. Но результата нет.

Народ жевунов не способен понять народ казаков. Но это простое мнение им неподвластно.

Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не подчинимся. Мы никогда не простим.

Мы знаем, что победим.