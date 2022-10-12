Известный украинский блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко прокомментировал ракетные удары россиян по Украине

Надо писать и говорить правильно. Ответка может быть только у украинцев — за вторжение 8 лет назад, за 24 число, за ракеты по спящим городам. У россиян может быть только попытка расширения агрессии.

Ибо Харьков, Запорожье и Николаев так живут месяцами. Гибнут люди на остановках и в спальнях, гибнут миллионеры и дворники, военные и гражданские.

И поверьте, лично вам всё равно будет, прилетит ли с псевдобаллистической траекторией новое изделие к вам во двор, советские гнилые крылатые ракеты, пакет "Смерча" или "Урагана".

И по инфраструктуре они как начали насыпать во время битвы за Киев, так и не останавливались — по Трипольской ТЕС прилетело 24 февраля. И во время бегства из-под Харькова они секли ТЕЦ-5, ТЕС и подстанции.

Били по тягловым подстанциям. По пакгаузам и сортировочным ж\д. Была серия ударов по мостам в Затоке, Черкассах, Днепре. По заводам.

Но мы слишком для них велики, у нас достаточно много осталось избыточных мощностей генерации с совка и после падения производства, хорошо развито у нас ЖКХ, ремонтные возможности, у ДСНС не белые каски как в Сирии, а краны и тяжелая техника.

Поэтому они секут Украину всё это время, а мы собираемся, ремонтируемся, поднимаемся. Мы и до этого не жаловались по входящим и ущербу, что его мало. Просто вы лично этого всего не видели, а слышали в новостях. А теперь видите.

Точности у них не хватает, чтобы выбивать машинные залы, попадать в генераторные плотин, работать в мосты, ну а попытки ударить по стратегическому мосту Кличко, чтобы лишить кофейник в парке кофе свежей обжарки, вы видели сами.

И вот то, что россияне открыли кран по количеству пусков после бегства из-под Харькова и после Керченского моста означает только одно — они понимают, что стратегические цели пусками 50-80 ракет разом все равно не выполнят. И разменивают их на медийные. Потому, что это все должно было прилететь к нам в пик морозов, они копят месячное производство и не распечатывают НЗ не просто так.

И то что они его распечатали сейчас — это попытка расширения агрессии пока россияне к ней не готовы, а у нас будет время подлататься. Такой темп они долго не удержат. Берегите себя. Мы лично увидим как эта раковая опухоль разваливается.