Спикер InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук полагает, что мы получим не только новые ПВО и ПРО

Думаю, после шестого заседания министров обороны стран НАТО и союзников в формате "Рамштайн", которое намечено на 12 октября, мы получим не только новые ПВО и ПРО, о чем давно говорится. Предполагаю, что речь пойдет о танках, бронетранспортерах, самолетах.

К сожалению, самостоятельно танки мы изготовлять уже не способны. Заводы разбомблены. Аналогично – с БТР. Да, мы можем в будущем, после нашей победы, их изготавливать с опытом нашего танкостроения, с опытом участия в боевых действиях. Специалисты есть. Уверен, что это будут одни из самых интересных танков и бронетранспортеров в мире. Поскольку боевой опыт – это боевой опыт. И никаким симулятором его не заработать. Но это будет потом. А нам всё нужно уже сейчас. Так что следует давить на партнеров. И такие площадки, как "Рамштайн", предназначены именно для этого.

Думаю, после ракетной истерики рашистов 10 и 11 октября все российские лоббисты, которые призывали договариваться, закроют, наконец, рты.

Всё. россия вскоре официально будет признана государством-террористом. Сперва ее таковой признают страны Балтии, а потом пойдет цепная реакция. И никуда не денутся те же государства "Большой семерки".

Уверен, после шестого "Рамштайна" мы точно получим дополнительные боеприпасы, артсистемы, противотанковые комплексы. Есть надежда, что пойдет предметный разговор о дополнительных комплексах ПВО-ПРО, о танках и БТР, о самолетах.

При этом надо понимать, что обнародуют лишь процентов 10% от того, что нам реально будут готовы поставить. И это правильная политика. Излишняя публичность тут ни к чему. Пусть противник узнает о том, что у нас есть, в процессе боевых действий.

Те же турецкие, итальянские машины к нам уже приходят. Испания, Германия, Финляндия делают определенные поставки, не афишируя этого.

Так что официально о каких-то прорывах в военной поддержке Украины могут и не говорить. Узнаем всё по факту.