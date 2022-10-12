Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк убежден, что у российского президента осталось не так много рычагов влияния на мировое сообщество и два из них уже задействованы

Итоги подведем.

У Путина осталось три рычага влияния:

• мобилизация,

• ракетный терроризм,

• ядерные удары.

Еще, конечно, можно продолжить менять шл*х местами военное руководство, но это мало на что влияет.

Два из трех рычагов уже задействованы.

Мобилизованных мы видели. Причем среди них уже есть погибшие и попавшие в плен. Часть воевать сможет, но большинство — это недееспособный, немотивированный балласт. На утилизацию которого, конечно, придется потратить значительные усилия.

Можно и 3 миллиона мобилизовать, дать им в левую руку бутылку водки, в правую — кусок арматуры и отправить в атаку. Все это войну затянет, но ее ход не переломит. Более того, в какой-то момент этот балласт может сыграть ключевую роль в разгоне панических настроений на фронте. А призыв все новых и новых волн на фоне гибели старых еще негативнее скажется на настроениях в тылу.

Ракетный терроризм какое-то время сможет разрушать инфрастуктуру в режиме — часть ракет не взлетела, половину сбили, а из долетевших половина попала по дорожкам в парке. Но запаса ракет, чтобы с такой эффективностью разрушить все и вся, у России нет.

Даже если разрушенную энергетическую инфраструктуру не удастся оперативно восстановить, мы на одну зиму вернемся в 90-е. Лично у меня есть достаточно большой опыт "зимовок" при температуре +13 градусов в квартире, с веерными отключениями электричества и без горячей воды из крана. Неприятно, но не смертельно. И снова таки не влияет на происходящее на фронте.

А вот с ядерными ударами интересно. Путин в своей речи, сопровождающей "референдумы", размахивал бомбами, но потом как в рот воды набрал. Хотя, казалось бы, с его точки зрения украинская армия сейчас захватывает "присоединенное" к Россиюшке. Исконно украденное.

Но нет — молчит. Видимо Штатам удалось доходчиво объяснить, что последует за попыткой реализации ядерного шантажа, и Путин снова себя обманул, доверившись генералам, обещавшим неминуемую победу после массовой отправки на фронт алкашей и офисных работников.

Итого. Мы частично возвращаемся к ситуации двухмесячной давности — Путин верит, что у него и так все получится, а мы готовимся продолжать освобождать свои земли.

Источник: телеграмм-страница Романа Шрайка.