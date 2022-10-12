Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") объяснил, какие ракеты у агрессора уже в дефиците и почему

У россии заканчиваются ракеты. Расставим точки над "i"?

Для начала, понятие "заканчиваются" одновременно уместно и неуместно, вот такой парадокс. И чтобы понять этот парадокс, следует различать два типа ракетного вооружения РОВ, а именно, возобновляемое и невозобновляемое.

Возобновляемое – это то ракетное вооружение которое россия может производить, но у неё с этим возникают определённые проблемы. В частности, из-за отсутствия иностранных комплектующих.

Так, например, россия вообще не может сейчас производить ракеты Х-47М "Кинжал" поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника.

Что интересно, большую часть этих комплектующих россии поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США — Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в россии встало.

В свою очередь, россия может производить КР "Калибр", Х-101, Х-59, но они так же в своём составе имеют значительное количество иностранных комплектующих, особенно микросхем. В условиях санкций производители ракет рассчитывали в первые месяцы войны на свои запасы, но запасы стали иссякать и теперь единственная надежда – контрабанда.

Контрабандные поставки редки и не обеспечивают производство необходимым количеством запчастей и микросхем. Согласно имеющейся информации, связующим звеном в этой контрабанде является Таджикистан.

То есть россия может производить вышеупомянутые ракеты, но с паузами в производстве и штучно. В условиях полномасштабной войны для россии потребность в этих типах ракет десяток в сутки, реальный производственный потенциал – 1-2 ракеты в неделю при наличии всех необходимых составляющих, а ждать момента этого наличия приходится подолгу.

То есть, дорогие друзья, обстреливать Украину россия сейчас может не сотней ракет ежедневно и по 2-3 тысячи за месяц, а несколько десятков примерно раз в 2-3 месяца и поштучно периодично.

То, что называется – почувствуйте разницу, и в этом вся суть. У россии закончился потенциал безграничного применения широкой номенклатуры ракетного вооружения, и она ощущает острейший дефицит.

Невозобновляемое – ракетное вооружение, которое досталось россии по наследству от СССР и которое она не способна производить. Это, например, ракеты Х-22. россия может сейчас только снимать их с хранения, восстанавливать и в зависимости от пригодности к применению отправлять на аэродромы. Технически и технологически россияне не могут восстановить производственные линии этих ракет.

То есть это именно то ракетное оружие, которое действительно полноценно заканчивается и в какой-то момент его не станет вообще, пишет Александр Коваленко.