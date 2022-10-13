Журналист Иван Киричевский считает, что у россии ушло несколько недель на подготовку атаки на Украину, но многое пошло не так, и она была отложена

Говорить о том, что РФ била по нам ракетами 10-11 октября "в ответ" за "Крымский мост" — так было неправильно. И вот почему.

– Очевидно, что эту кампанию ударов Кремль готовил как минимум несколько недель.

Как оказалось, первым "звоночком" стало сообщение СБУ от 21 сентября 2022 года о том, что в Киеве поймали диверсантов, разведывавших координаты столичных объектов энергетической инфраструктуры. Тогда это сообщение нам всем показалось как минимум неуместным – мол, "зачем рашистам искать координаты объектов, которые и так известны". Но как оказалось, против нас воюют орки, которые на полном серьезе считают, что Дом учителя – это здание нашего парламента.

Что при этом демонстрирует, по насколько архаическим алгоритмам РФ ведет разведку для ударов по объектам в Украине.

Еще один "звоночек" прозвучал в начале октября, когда в открытом доступе появились фото – россияне оттащили несколько своих стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 на аэродром "Оленья" на Кольском полуострове. Такое размещение говорило скорее о том, что Кремль готовит новый формат "силового шантажа" против "северного фланга" НАТО. Но оказалось, что так россияне маскировали свою подготовку к новому массированному удару по нашей земле.

Эти ракетные обстрелы россиян вполне могли произойти еще в начале октября, а не 10-11 октября. Об этом говорит сообщение от ГУР МОУ о том, что решисты еще в начале месяца оттащили на тот же аэродром "Оленья" аж 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160, каждый из которых может нести до 12 крылатых ракет борта.

Суммарный залп в 84 КР типов Х-101 или Х-555 за один раз – довольно большая ударная мощь.

Но что-то у рашистов "пошло не так", раз в первой волне 10 октября вылетело "всего" 3 самолета Ту-160 вместо семи – стратегические бомбардировщики этого типа что при "советском", что при "российском" опыте эксплуатации характерны довольно частыми отказами бортового оборудования, которое может в принципе мешать выполнить задачу.

На то, что у рашистов "что-то пошло не так", может указывать и такое обстоятельство – когда кремлевские пропагандоны зачитывали заранее заготовленные "методички" для комментирования ударов по Киеву, то заявили о том, что 10 октября РФ отстреляла 150 крылатых ракет по Украине, хотя до нас по факту долетело всего около сотни. По всей вероятности, и здесь орков "подкосили" технические проблемы пока неизвестного характера.

Есть еще один фактор, который следует учесть. Вчера Центр национального сопротивления сообщил о том, что РФ завезла на временно оккупированные территории Херсонщины и Крыма инструкторов из Ирана, "консультировавших" орков по применению дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. И что эти "гости" из Ирана даже контролировали процесс с момента запуска до момента удара во время налетов на объекты в Николаевской и Киевской областях.

Здесь вполне логично предположить, что "миссия" инструкторов из Ирана для России была действительно шире, и эти "гости" консультировали Россию, как их "летающие мопеды" лучше применять для ударов по энергетической инфраструктуре в глубь территории Украины. Тем более, что Иран имеет "подходящий опыт", потому что бил "руками" йеменских хуситов по энергетическим объектам Саудовской Аравии. И бил довольно успешно, правда, там использовалась комбинация дроны-камикадзе + баллистическая ракета "Зульфикар" (реинкарнация советского неуправляемого ОТРК "Луна"), и в количествах максимум 2 десятка ракет и "мопедов" за один налет.

Так в сумме у россиян и вышло. Где-то ошибки при планировании удара "вылезли", где-то дали знать о себе технические проблемы, а где-то и "консультанты" из Ирана опоздали.

Поэтому у орков так и получилось – планировали ракетный удар, скажем, на 7 октября. А по факту смогли лишь 10-11 октября, после восхождения "Божественного моста" на "Крымский мост".

А искать объяснение, почему россияне нанесли тот или иной ракетный удар – дело контрпродуктивное. Ибо агрессору никогда не нужны рациональные мотивы.

Источник: Фейсбук-страница Ивана Киричевского