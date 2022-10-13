Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков пояснил одну из главных задач Украины в войне против рф

Сначала посполитые носятся с тезисом "Там (в Московии) всего очень много" генерируя истерику, а затем следует новость на контракт по восстановлению Т-62 для нужд ВС Московии, потому что за 7 месяцев московиты потеряли большую половину танкового парка своих вооруженных сил.

Да, до победы нам еще работать. Но это абсолютно обозримая перспектива. С помощью западной помощи, которая идет системно и по ТТХ преобладает, будем и дальше системно перемалывать врага, чередуя оборону и наступление в зависимости от ситуации.

Главное же то, что темпы сожжения ресурсов для ведения войны в Московии явно преобладают темпы регенерации. А в этом суть войны — уничтожать вражеские ресурсы быстрее, чем они восстанавливаются до того момента, когда враг вынужден считаться с такой реальностью.