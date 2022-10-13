Соучредитель "Демократической Сокиры" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко безоговорочно уверен в победе Украины над "империей"

Давайте поймем простую вещь.

Сейчас мы с вами убиваем не просто путинскую Россию. Сейчас мы с вами убиваем Российскую империю. Мы убиваем СССР. Мы убиваем Временное правительство. Династию Романовых. Валуевский циркуляр. Эмский указ. Опричнины. Ивана Грозного вместе с сыном. Военный коммунизм. Закон о трех колосьях. ГУЛАГ. Танки в Праге.

Мы убиваем ту единственную, последнюю империю старого образца, которая осталась на свете. Российская империя должна была умереть еще во время Первой мировой, когда с карты мира исчезли Османская, Австро-Венгерская и Немецкая империи, но Россия уменьшилась, мутировала в СССР и осталась империей. Она должна была умереть после Второй мировой, когда процессы уничтожения старых империй стали необратимыми. Она должна была умереть в 1991 году. Но уменьшаясь, теряя территории, меняя флаги и лозунги, Российская империя с центром в Москве осталась гнить на карте мира.

Теперь мы ее добиваем. Так, чтобы вместо нее на карте остался десяток-второй национальных республик, так, как это происходило с большинством других империй, так, чтобы раз и навсегда отправить в ад и на страницы учебников истории то кровавое животное, которое со времен Великого княжества Московского выросло и пережило свое время, напиваясь неволею наций.

Мир изменился. Старые империи мертвы. Новое время – время экономического влияния, время стратегий, время транснациональных корпораций, время санкций и технологий. Время новых, незаметных империй.

А последняя старая империя – это наш трофей, наша миссия и наша судьба. Так вышло. Мы должны убить ее или погибнуть самим.

И мы убьем.

Последняя империя мира погибнет от рук украинцев. От наших с вами рук. Я в это верю. Более того – я это знаю.

Когда мы сотрём с лиц кровь и пот, то будем гордиться этим трофеем.