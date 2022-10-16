Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин объяснил, что из себя представляют ракеты, которые россия может получить от Ирана

Небольшой ликбез по иранским ракетам Fateh-110 и Zolfaghar

Эти ракеты основаны на базе неуправляемой ракеты Zelzal-2. По сути следующим поколениям были добавлены системы наведения. То есть все эти ракеты в сущности из одного семейства.

Дальность у Fateh-110 и Zolfaghar — 300 и 700 км соответственно. Боевая часть составляет 450 кг и 650 кг у некоторых модификаций.

Есть разные данные о точности этих ракет. От 3 и до 70 метров. Как видим, это разнящиеся значения. Цифра в 3 метра это, видимо, дезинформационный вброс, и мне видится, что реальная точность это таки 50−70 метров. Например, в 2019 году в Израиле рапортовали об иранском запуске ракет Zolfaghar, где из 7 выпущенных ракет в цель попали только 2.

Это вообще типичный почерк Ирана — завышать ТТХ своих вооружений в рамках психологической войны и запугивания врага.

Но так или иначе, это грозное оружие, и пока неясен подлинный масштаб их производства. Ракетами Fateh-110 Иран вооружает, в том числе и группировку "Хезболла" — свои прокси-силы в Ливане. Если Иран таки передаст эти ракеты России, это будет дополнительный инструмент ракетного террора ("точность" в 50−70 метров не позволяет использовать их иначе), направленного на уничтожение гражданской инфраструктуры в Украине.

Скорость этих ракет варьируется от 3,5 Маха до 5 Маха у последних моделей Zolfaghar, и, по заявлениям самих иранцев, это сложные для перехвата цели.