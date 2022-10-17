Директор Института мировой политики Евгений Магда полагает, что россия намерена принудить Украину к переговорам

Украина входит во вторую половину осени под массовые атаки дронов на Киев и не только, а также под угрозу российского наступления на юге и постоянные атаки со стороны противника на Донбассе.

Первая половина осени подтвердила, что, чем более успешно украинские защитники действуют на фронте, тем больше россия наносит ударов по мирным городам. Пытаясь уничтожить прежде всего объекты критической инфраструктуры.

То есть россия открыто пошла путем террора и эскалации, намереваясь принудить Украину сесть за стол переговоров на московских условиях.

Поскольку в первой половине осени были проведены псевдореферендумы на временно оккупированных территориях и россия заявила об их присоединении к себе (что не признало мировое сообщество и о чем свидетельствует резолюция Генассамблеи ООН), то теперь путин хочет именно с этих позиций садиться за стол переговоров. Для чего используются разные методы. И явно российские провокации на "Северных потоках", и террор украинских мирных городов, и разного рода дипломатические пассажи в отношениях со странами Азии.

Думаю, эта тенденция будет продолжаться. А наши западные партнеры сумеют оперативно увеличить поставки Украине, прежде всего, средств противовоздушной обороны.

Учитывая приближение зимы, интенсивность боевых действий будет падать – с одновременным нарастанием российской пропаганды, в том числе в странах ЕС. Будет педалироваться тема роста цен на коммунальные услуги, топливо и так далее.

То есть война идет не только на линии фронта, но и за мозги, за симпатии обывателей. В этом плане рф являются достаточно последовательной. Но мы видим, что ее союзников можно пересчитать по пальцам. По сути, это лишь Иран, который поставляет ей беспилотники и может начать поставки баллистических ракет, да Беларусь, которая предоставила свою территорию, боеприпасы и военную технику для ударов по Украине, но пока колеблется касательно непосредственного участия в боевых действиях.

Союзников у Украины в разы больше, о чем свидетельствует и шестой "Рамштайн", и то же голосование в ГА ООН и так далее.

Нам следует быть готовыми к достаточно затяжной войне, понимая, что каждый день приближает нашу победу. Думаю, это понимают и в рф. Хотя тех, кто способен это понять, там не так много. Иначе они бы не объявляли мобилизацию, которая уже выходит им боком.