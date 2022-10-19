Россияне перешли на иранские "летающие мопеды" не только потому, что у них заканчиваются ракеты

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о проблемах россиян с ракетным вооружением

Рашисты перешли на иранские "летающие мопеды" не только потому, что у них иссякают крылатые и баллистические ракеты с дальностью пуска в 500 км и более.

Но и потому, что у них исчерпывается даже запас управляемых ракет для тактической авиации, которыми они тоже били по гражданской инфраструктуре Украины.

Когда рашист Суровикин вчера позорился на камеру для кремлевских пропаганд**ов, он заявил, что путинское "люфтваффе" за все время войны использовало уже 7 тысяч "управляемых авиационных средств поражения".

Из этой цифры точно стоит отнять порядка 300 крылатых ракет типов Х-22, Х-101 и Х-555. В статистику по "авиационным средствам поражения" орки могли включить и ракеты "воздух-воздух", например Р-27 или РВВ-АЭ. Могли даже приписать и противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", применяемые из штурмовиков Су-25.

Но очевидно, что основная доля из отстрелянных 7 тысяч "управляемых авиационных средств поражения" рашистов – ракеты советского производства типов Х-29, Х-31, Х-58 и Х-59, которыми Россия уничтожает наши мирные объекты.

К примеру, именно Х-59 россияне использовали для ударов по нефтебазам на Западе Украины в марте этого года. И в мае, когда разбомбила "Артемсоль". И сейчас ими бьют по зернохранилищам и терминалам с подсолнечным маслом.

Х-29 – это именно такая ракета фигурировала в новостях, что орки попали в уличные туалеты на Одесщине и Запорожской области.

Х-31 – такими рашисты стреляли по портовой инфраструктуре в Одессе и Одесщине, и это о таких ракетах предупреждало ОК "Юг", что они могут разорваться в воздухе из-за своего плохого технического состояния.

А Х-58 – это противорадиолокационная ракета, такие ракеты россияне использовали для "охоты" на нашу ПВО в начале войны. Как видим, охота у врага не задалась. Зато задалось с некрологами в стиле "вечного полета, братья".

Восстановить запас крылатых ракет советского производства для тактической авиации России будет еще сложнее, чем запас стратегических КР и баллистических ракет.

Так как предыдущие несколько лет до войны Кремль как-то мало уделял внимания и ресурсов этому виду оружия, доктрина предусматривала победу "Калибрами" и "ковровыми бомбардировками".

А теперь такие вопросы решать поздно, проблемы с электроникой и двигателями для производства ракет касаются всех сегментов российского ОПК.

И это стало еще одной причиной, почему Кремлю пришлось "идти на поклон" в Иран за "летающими мопедами".