Сейчас тяжело. Но просто вспомните, как представляли себе ход войны в последние дни февраля - Юрий Гудыменко
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Соучредитель партии "Демократический Топор" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко объяснил, почему сейчас украинцам гораздо проще сражаться, чем в начале вторжения рф:
Интересно, как мы отреагировали бы в феврале, если бы нам сказали, что осенью россияне будут организовывать терроборону, чтобы защититься от ВСУ.
Или что они будут убегать, как чемпионы мира по бегу, и строить эшелонированные линии обороны на границе, потому что сс*котно.
Или что будут угрожать ядерным оружием, потому что без него не справляются с нашим наступлением.
Или именно армия России станет крупнейшим поставщиком оружия и техники в наши вооруженные силы.
Или, или, или…
Нам сейчас тяжело. Но просто вспомните, как большинство украинцев представляли себе ход войны с "второй армией мира" в последние дни февраля.
Мы дали им пиз*ы. Мы даем им пиз*ы. Мы продолжим давать им пиз*ы в будущем.
Мы точно победим. Без вариантов.
Е**шьте, котики. Ведите себя плохо. И верьте в ВСУ.
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