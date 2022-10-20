Соучредитель партии "Демократический Топор" и военнослужащий ВСУ Юрий Гудыменко объяснил, почему сейчас украинцам гораздо проще сражаться, чем в начале вторжения рф:

Интересно, как мы отреагировали бы в феврале, если бы нам сказали, что осенью россияне будут организовывать терроборону, чтобы защититься от ВСУ.

Или что они будут убегать, как чемпионы мира по бегу, и строить эшелонированные линии обороны на границе, потому что сс*котно.

Или что будут угрожать ядерным оружием, потому что без него не справляются с нашим наступлением.

Или именно армия России станет крупнейшим поставщиком оружия и техники в наши вооруженные силы.

Или, или, или…

Нам сейчас тяжело. Но просто вспомните, как большинство украинцев представляли себе ход войны с "второй армией мира" в последние дни февраля.

Мы дали им пиз*ы. Мы даем им пиз*ы. Мы продолжим давать им пиз*ы в будущем.

Мы точно победим. Без вариантов.

Е**шьте, котики. Ведите себя плохо. И верьте в ВСУ.