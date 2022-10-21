Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что единственный рецепт — победа на поле боя

В свежей колонке для Washington Post глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко раскритиковал тех, кто призывает заключить мир с россией любой ценой.

Надо понимать, что пул "миротворцев", желающих решить проблемы рф за счет Украины, существовал в этом конфликте всегда. Он был весьма широк перед началом широкомасштабного вторжения, когда никто не верил, что Украина устоит.

Но сейчас те же руководители Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (автор известной "формулы Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе), которые раньше настойчиво "топили" за сохранение лица путину, сменили не только риторику, но и поведение. И Франция, и Германия сейчас поставляют Украине оружие — высокотехнологичные САУ, системы ПВО, амуницию, оборудование, а также готовы принять участие в подготовке наших бойцов.

Однако в пуле "миротворцев" сохранились и другие влиятельные люди, к примеру, представители "трампистского" крыла Республиканской партии США и, что стало для многих неожиданностью, бизнесмен Илон Маск, выступивший с известными примирительными предложениями.

К таким вещам следует быть готовыми, так как все это часть информационной войны, которая активно ведется Кремлем параллельно с реальными боевыми действиями на фронтах. Единственный рецепт против этого — победа на поле боя и дальнейшее освобождение наших территорий.