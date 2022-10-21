Ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук поделился с "Телеграфом" своей точкой зрения

Всё больше угрожающих новостей поступает из Беларуси. О вероятности повторного вторжения оттуда говорят украинские военные, скопление военной техники подтверждают спутниковые снимки.

Но я не верю, что россияне снова рискнут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

Во-первых, к повторению такой открытой агрессии отрицательно относится Лукашенко. Да, он сволочь, делает всё, чего требует россия. Но он не пойдет на такой кардинальный шаг. А уж тем более на втягивание в открытую войну белорусских вооруженных сил, не имеющих ни мотивации, ни боевого опыта. Скорее, в лучших традициях своей колхозной практики времен компартии, будет имитировать бурную деятельность.

Во-вторых, сейчас рф больше заинтересована в том, чтобы вытянуть из Беларуси как можно больше военной техники. Она относительно новая, нигде не применялась, не воевала. Плюс – боеприпасы.

В-третьих, любое наземное наступление с севера станет для противника самоубийственным. ВСУ к этому готовы, сейчас далеко не 24 февраля, когда такой прорыв противнику удался. Да и нет никакой военной логики – наступать сейчас именно оттуда. Там сплошные леса и лишь несколько дорог, прорваться через которые будет крайне тяжело, учитывая, что мы уже не дадим застать себя врасплох. Попробуют свернуть в лес, там их представители "Бурштынской народной республики" помпами и прикопают в песочке.

Да, есть факт переброски в РБ российской военной техники, включая зенитно-ракетные комплексы С-300. Это фиксируется. И это логично. Русские хотят поменять тактику ракетного террора территории Украины. Исходя из того, что у них даже эти ракеты уже заканчиваются, они хотят их применять более дозированно и точно. В том числе – нанося удары со стороны Беларуси по Западной Украине.