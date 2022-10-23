Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул раскритиковал недовольных постоянными отключениями света:

Пост для тех, кто "в бронепоезде".

Подавляющее большинство криворожцев прекрасно понимают, что идет война. Враг пытается захватить больше нашей земли и террористическими атаками уничтожает нашу инфраструктуру. Понимают, что нужно экономить электроэнергию, запас воды и заряженные электроприборы.

Но есть небольшое количество неадекватов, устраивающих истерики: "Я плачу за электроэнергию — почему я ее должен выключать?", "Уже прошло больше четырех часов, почему энергетики мне еще не включили электричество?", "Почему мне непосредственно под дом не подвезли воду, ведь в кране ее нет уже полчаса?".

Уважаемые неадекваты! В стране уже восемь месяцев идет война на выживание с сильным и подлым врагом. Кривой Рог, благодаря Богу, нашим Вооруженным силам и большому количеству гражданских людей, которые сделали все для защиты города, не оккупирован, не разрушен. В городе все есть и работает – и магазины, и больницы, и социальные, и коммунальные службы. Как это может быть в военное время, город живет обычной жизнью.

Но идет война. И что дальше будет, гарантировать не может никто.

Мы можем только делать все для помощи нашей армии и минимизировать последствия атак врага, устранять аварии. Как это было сделано при разрушении шлюза на Карачуновском водохранилище и разрушении ряда объектов энергетической инфраструктуры.

Мы не знаем, какой может быть график аварийных отключений электроэнергии и воды – на то они и аварийные. Мы не знаем, когда включат электроэнергию. Этим управляет Укрэнерго. Возможно, что мы и днями, и неделями, и месяцами будем без электричества, отопления и воды. Это самый плохой сценарий, но он также возможен.

И мы готовим город к выживанию в самых плохих условиях. В городе около 700 тысяч человек.

Запасы продовольствия, запасы медикаментов. Как выпекать хлеб? Работа больниц на генераторах, создание на базе школ и садов пунктов коллективного обогрева. Где это возможно, работа насосных станций на генераторах (и так вода будет доходить только до первых этажей, а верхние этажи будут набирать на нижних). Будут районы, где вода развозится водовозами, и водовозов поставить под каждый дом тоже нет. Иногда нужно будет пройти за водой два квартала. И еще десятки элементов плана выживаемости без энергоресурсов.

Неадекваты, у меня нет времени вести с вами дискуссии. Я работаю. Уже восемь месяцев без выходных и отпусков по двадцать часов в день.

Предлагаю два варианта – или прекратите истерить и вместе со всеми помогайте Украине бороться за существование, а городу выжить, или уезжайте. Эвакуируйтесь на Западную, за границу – туда, где вы думаете, вам будет лучше. И оттуда давайте свои оценки.

P.S. Я взял на себя ответственность за защиту и сохранение родного города в первый день войны. И за восемь месяцев очередь желающих поделить эту ответственность не стояла.

Сейчас уже не так страшно, бои уже не ведутся в нескольких сотнях метров от города, мы хорошо укреплены, в ресторанах и барбершопах много вернувшихся сюда "героев Варшавской терробороны и Львовских котлов".

Кто хочет, пусть возьмет на себя любой участок работы и покажет мастер-класс.

А в конце поста я хотел бы поблагодарить тех, кто делает все для нашей Победы. Кто взял в руки оружие, кто волонтерит, кто строит фортификационные сооружения, кто ликвидирует аварии, охраняет правопорядок, лечит, готовит еду на несколько десятков тысяч человек ежедневно, помогает беженцам. И, наконец, кто-то просто тяжело работает каждый день, хранит предприятия, платит налоги и кормит свои семьи. Вы все – Герои!

Это испытание, которое выпало на долю нашего поколения. У нас война Народная. Мы победим! Слава Украине!

Вечная память Героям, погибшим за Волю и Независимость нашей Родины!

Источник: Telegram-канал Александра Вилкула