Эксперт Юрий Смелянский — о главных выводах, которые можно сделать после 8 месяцев широкомасштабной войны

Ровно восемь месяцев мы живем в режиме противостояния широкомасштабной российской агрессии. Безусловно, можно и нужно делать определенные выводы. Тем более что война у нас идет с 2014 года.

В плоскости экономических взглядов в современном мире существует три вида военных доктрин.

1. Полный отказ от военных расходов.

2. Создание мощной военной супердержавы.

3. Финансирование обороны по принципу минимальной достаточности.

До февраля 2014 года Украина использовала третий тип военной доктрины, вооруженные силы финансировались по принципу минимальной достаточности. При этом минимальная достаточность определялась точкой зрения чиновников и политиков. В самой военной доктрине периода до 2014 года акцентировалось, что Украина не считает ни одно государство своим военным противником. Вооруженная российская агрессия, которая началась с оккупации Крымского полуострова и попытки его аннексии, всё изменила.

Война идет уже почти 9 лет – и у Украины есть военный противник. Агрессивный военный противник российская федерация, которая уже втянула в войну против Украины Республику Беларусь и Иран.

Период в почти 9 лет непрерывной войны полностью изменил Вооруженные Силы Украины. Помощь наших западных партнеров, которая предоставлялась Украине, ее Вооруженным Силам на протяжении всего периода войны против российских агрессоров, плюс полученный боевой опыт, превратили Вооруженные Силы Украины в одни из наиболее боеспособных и эффективных в мире.

Полученный за весь период войны боевой опыт является уникальным, ведь после окончания Второй мировой не было более масштабной войны с участием вооруженных сил государств. Опыт и навыки украинских военнослужащих будут интересны любой армии мира.

Но боевой опыт неразрывно связан с применяемым вооружением. В этом вопросе, к сожалению, у нас пока большие проблемы – и мы полностью зависим от внешней военной помощи наших партнеров. Как будет в дальнейшем, покажет время.

Следует учитывать, что вооруженные силы не существуют отдельно от своего государства. Они – это элемент государства, очень важный с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По этой причине в глобальной системе безопасности в будущем ВСУ будут занимать место в соответствии с тем, какое займет Украина в мировой системе. Очень бы хотелось, чтобы это было место передового, развитого, мощного во всех отношениях, ответственного государства.