Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, что мир должен сделать в ответ на угрозы рф применить "грязную бомбу":

Россияне никак не уймутся со своими бреднями о том, что Украина якобы хочет взорвать "грязную бомбу".

К истерическому "телефонному марафону" российского министра обороны сергея шойгу, во время которого он рассказывал сказку министрам обороны ряда стран НАТО, присоединился начальник Генштаба ВС рф валерий герасимов.

Это, конечно, новый уровень безумия. Никто в мире еще так открыто и цинично не угрожал "грязной бомбой".

Это – новый уровень террористического шантажа, на который нужно гарантировать превентивный и мощный ответ. Такой, чтобы даже мысль о применении подобного оружия была равносильна самоубийству для путина и военного руководства рф.

Если этого не сделать, они попробуют. Попробуют, а потом будут смотреть на реакцию. Россияне так всегда делают. Это технология бандитов – "наехать" и посмотреть, будет ли жертва защищаться, придет ли кто-то ей не помощь. Если нет – бандит добьет эту жертвы и отправится на поиски следующей.

Единственный способ с этим покончить – публично огласить рф: если вы попытаетесь применить "грязную бомбу" или любое иное оружие массового поражения, на кого б вы не сваливали вину – "прилетит" именно вам. И конкретно пояснить, что именно "прилетит". Какие будут последствия.

Почему-то сейчас это делается тайно, кулуарно. А я считаю, что пришло сказать об этом явно. Публично. Чтобы НАТО в целом, США в частности, очертили четкую "красную линию". Перешагнув которую, пустив в ход химическое, биологическое, ядерное оружие, "грязную" или какую иную бомбу – рф уничтожит себя в нынешнем виде. Сама россия объявляется в таком случае террористическим государством, ее руководство является легальной мишенью для всего цивилизованного мира.

Я считаю, пришло время сделать это именно так – публично. Иначе они в Кремле будут надеяться, что как-то с кем-то договорятся, как-то пропетляют, как-то выберутся из капкана, в который загнали себя открытым вторжением в Украину.

Нужна именно публичная "желтая карточка". С предупреждением, что следующая автоматически станет "красной".

С россиянами нельзя вести никаких подпольных, кулуарных переговоров. Они обманут в любом случае. А потому в стране-агрессоре должны бояться. Понимать, что их просто сметут с лица земли, если пойдут на новую эскалацию.

Важно сделать это публично, чтобы и обычные россияне понимали тот кошмар, который ожидает их лично в случае дальнейших террористических действий Кремля. Трещины по обществу тогда пойдут быстрее, длиннее и глубже, чем это началось после мобилизации.

Простые россияне должны понимать, что их не возьмут в ядерные убежища. А путин и его окружение – что их и в бункере накроет.

Подчеркиваю – пришло время публичной дипломатии, если после всех предупреждений шойгу и герасимов – два террориста – обзванивают министров обороны цивилизованных стран и врут об "украинской грязной бомбе". За это нужно наказывать. Сколько можно позволять им испытывать предел своих фантазий, прощупывая почву – а что еще может вытерпеть цивилизованный мир?

Но я точно знаю, что россияне – не клуб самоубийц. Им просто должно быть страшно лично за себя. Каждому. И простому россиянину, и представителям власти. Чтобы до них дошло, наконец, что в случае продолжения безумия – уничтожат и их, и их страну.