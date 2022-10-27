Украинский блогер и политический деятель Юрий Гудыменко рассказал о принципиальном различии украинцев и россиян на войне

Даже быстрый и поверхностный анализ российских соцсетей позволяет понять уровень их уныния в собственном будущем.

Это видно даже у тех, кто подчеркнуто и бравурно пи**ит о "грядущей победе русского оружия". Они постоянно ноют, что "русскому народу не объяснили, за что мы сражаемся". Они постоянно ссорятся между собой в попытке понять, кто им вообще украинцы: братья (как столетиями рассказывала пропаганда) или смертельные враги. Они постоянно сами для себя меняют целые войны: мы выйдем на границы Польши (здесь прилетает пи**юль от ВСУ), ой, ну тогда мы захватим Киев (пи**юль), ну тогда Харьков (пи**юль), ну тогда защитим захватившие границы (серия пи**юлей, что продолжается до сих пор). Они не могут откровенно сказать, что их война – это война на истребление Украины, всего украинского и всех украинцев до последнего, поэтому постоянно придумывают то денацификацию, то базы НАТО, то десатанизацию и другую шизофазию.

Попытайтесь сравнить мотивацию украинского и российского солдата. Украинец знает, что его первоочередная цель – освободить родную землю. Поэтому украинец вгрызается в каждый сантиметр земли. Именно поэтому он готов воевать ради этой цели.

Россиянин вообще не знает, какова его конечная цель, хотя подсознательно понимает, что финальной точкой его жизни будет поддержка отечественного автопрома путем превращения в удобрения украинской земли.

А солдат, не знающий, за что воюет – это солдат с частично утраченной боеспособностью. В конце концов, это приводит к массовому бегству, дезертирству и сдаче в плен, что наблюдается сейчас и наблюдалось, например, в Первой мировой войне, в которой большинство воюющих стран также не имело четкого обоснования для собственных солдат конечной цели войны.

Невозможно строить дорогу, не зная, куда она должна тебя привести. Также невозможно выиграть войну, не зная, что для тебя победа. Мы знаем и потому победим. Они не знают и потому терпят поражение.

Война, как и все в жизни – это цель и путь к ней. Нет четкой цели – не дойдешь до нее. Всё просто.

Вот почему они не видят своего будущего. Его просто нет.