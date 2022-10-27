Украинский журналист Иван Верстюк пишет о том, как российский Красный Крест поддерживает войну против Украины

Правду говорил украинский политик Владимир Винниченко: "Русский либерал заканчивается там, где начинается украинский вопрос". Вот и вполне гуманитарная организация – Миссия Красного Креста – начала в России целую кампанию, которая является де-факто поддержкой российской инвазии на украинскую суверенную территорию.

24 октября Павел Савчук, лидер Красного Креста в России, призвал собирать деньги для предоставления финансовой поддержки тем семьям, чьи члены являются военнослужащими армии РФ, участвующими в так называемой путинской "специальной военной операции", то есть войне против Украины.

Савчук в своем обращении отметил, что российские солдаты в Украине "сталкиваются с рядом трудностей", а их семьи "испытывают тревогу" и "требуют финансовой и гуманитарной помощи".

В тот же день, 24 октября, украинская Миссия Красного Креста осудила действия Савчука и заявила, что российский Красный Крест откровенно нарушает гуманитарные принципы этой организации, поскольку поддерживает агрессивную войну армии РФ против Украины и ее Вооруженных Сил, а также ежедневно несущего потери гражданского населения.

Действительно, украинский Красный Крест значительно отличается от российского. Здесь, в Киеве, миссия Красного Креста занимается преимущественно социальными вопросами – оказывает, например, поддержку одиноким и малообеспеченным столичным пенсионерам и пенсионеркам, не имеющим возможности самостоятельно приобрести себе продукты питания и медикаменты. В России местный Красный Крест откровенно занимается поддержкой войны.

В интересах Кремля – продемонстрировать, что уважаемые международные организации, будь то Amnesty International или Красный Крест, способны поставить под сомнение украинскую версию войны и поддержать российские нарративы. Это нужно для укрепления дипломатической позиции в Москве по вторжению российской армии в Украину.

Павел Савчук – это не просто лидер российского Красного Креста, но и почитатель многих инициатив Владимира Путина. Да, именно он выступил одним из инициаторов введения обязательного курса специальной медицинской подготовки в российских школах, чтобы армия РФ имела постоянный ресурс в виде кадровых медицинских работников во время войны в Украине.

В то же время Савчук прикрывает свою пропутинскую деятельность определенными активностями в сфере борьбы с алкоголизмом, курением и распространением коронавирусных заболеваний среди российских пенсионеров. Но его интересует прежде всего взаимодействие с Кремлем. В частности, Савчук является одним из организаторов движения "Волонтеры-медики", напрямую получающего финансирование от российского правительства для предоставления медицинских услуг армии РФ.

Кроме собственно околомедицинской деятельности, Павел Савчук регулярно появляется на российском федеральном телевидении, в частности, на канале "Россия 24", который уже десять лет занимается прокремлевской пропагандистской деятельностью. Интересно, что Савчук возглавил российский Красный Крест не так давно – в марте 2022 года, как только российская армия вторглась в Украину.

Сейчас у Савчука – новая роль. Как известно, так называемая "ЧВК Вагнера", чьи бойцы воюют против ВСУ на полях сражений, привлекает к военным операциям людей, больных СПИДом и другими серьезными инфекционными заболеваниями. Об этом, в частности, заявил в эфире "Единого телемарафона" Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МО Украины. Павел Савчук из российского Красного Креста как раз и занимается проблематикой ВИЧ в России, пытаясь вести пропаганду в том духе, что заболевание ВИЧ-СПИДом не является препятствием для того, чтобы участвовать в "специальной военной операции". Но это, очевидно, ложь, ведь такие больные нуждаются в существенной и регулярной медикаментозной поддержке для укрепления иммунитета, в то время как военные госпитали, лечащие российских солдат в Украине – в Крыму, на Донбассе – переполнены ранеными и точно не могут оказать необходимую помощь ВИЧ-инфицированным бойцам.

Наконец, Савчук важен для Кремля и Минобороны РФ как активный представитель российского волонтерского движения. Еще со времен 2014-2015 годов, когда российская армия впервые вторглась в Украину, Кремль знает, насколько мощную поддержку ВСУ оказывают украинские волонтерские организации и движения. Поэтому Кремль хочет показать, что и в России существует волонтерское движение. Эту миссию взял на себя Павел Савчук, представляясь очень часто именно как "волонтёр".

Павел Савчук возглавил русский Красный Крест в марте 2022 года, как только российская армия ворвалась в Украину.

Минобороны РФ, кстати, давно пытается сформировать милитарные молодежные организации, которые могли бы поставлять волонтеров как для военной службы, так и для другим занятияй, которые могут иметь военное применение. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в преддверии войны выступил перед представителями молодежного лагеря на озере Селигер в Тверской области, мотивируя их вступать в российскую армию.

Позже именно с помощью видео с заявлениями представителей городского военкомата в Твери Минобороны РФ пыталось мотивировать российских мужчин соглашаться на мобилизацию, чтобы принять участие в войне в Украине.

Сейчас очень важно, чтобы международная организация Красный Крест максимально отмежевалась от того, что делает Павел Савчук и так называемый "российский Красный Крест". Эта деятельность не имеет ничего общего ни с гуманитарными ценностями этой важной международной организации, ни даже со здравым смыслом.

Действительно, есть необходимость найти среди представителей российского гражданского общества тех, кто сможет взять на себя гуманитарные антивоенные инициативы. Но после запрета деятельности российского диссидентского общества "Мемориал" это очень тяжело, еще и лидер российской оппозиции Алексей Навальный находится в заключении. И Павел Савчук – точно не тот представитель российского гражданского сектора, который может стать голосом антивоенных настроений в российском обществе.

Савчук – исполнитель воли Путина и Кремля, а бренд Красного Креста является для него лишь инструментом для поддержания действия российской армии в Украине. Это недопустимо и должно быть осуждено на международном уровне.