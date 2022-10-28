Блогер и писатель Юрий Гудыменко призвал к принятию ряда радикальных решений в отношении пророссийских депутатов

Я не понимаю.

Я не понимаю, почему депутаты пророссийской партии ОПЗЖ сидят в Раде, а не в тюрьме.

Я не понимаю, почему представители ОПЗЖ, Партии Шария, других пророссийских сил сидят в городских и областных органах власти.

Я. Не. Понимаю.

Этих людей никто не заставлял вступать в ряды пророссийских сил. Они сами, добровольно, все сознавая, брали партийные билеты, вешали значки на грудь, распространяли российскую пропаганду, подавали и голосовали за антиукраинские законопроекты. Они выступали на телевидении и гордились тем, что они против Украины, против Вооруженных сил Украины, против всего украинского.

Я возлагаю на них часть вины за войну. Я считаю, что они с ног до головы забрызганы кровью украинцев. Я считаю, что они виноваты. Я обвиняю их в этом.

То, что эти партии юридически запрещены, не изменило ничего по факту. Все их депутаты на месте – кроме переехавших на оккупированные земли и стали там руководить от имени врага. Они просто сменяли названия. Сбросили кожу, как змея.

Все они здесь, у власти. Шуфрич, Бойко, Рабинович, Левочкин и все остальные. И они полагают, что их место в парламенте. Они полагают, что им ничего не будет.

Я считаю по-другому.

Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит, с требованием сделать то, что должно было быть сделано годы назад: открыть дела против всех народных депутатов ОПЗЖ по соответствующим статьям. Их антиукраинская деятельность должна быть оценена и учтена на весах украинским правосудием. А обвинительный приговор согласно Конституции является основанием для лишения депутатского мандата.

А так как расследование и суд это процесс длительный, а вина ясна, я требую немедленно включить всех депутатов ОПЗЖ в санкционные списки, арестовать их счета и имущество и не дать им тем самым возможности заткнуть деньгами рты судьям и прокурорам. Я настаиваю, что никакие политические выгоды от голосов в парламенте, никакие кулуарные договоренности, ни одно кумовство не должны мешать справедливости.

Они сами составили списки врагов Украины. Эти списки – партийные. Они сами записывались в эти списки, делали это добровольно и с удовольствием. Теперь мы должны отработать эти списки сверху вниз, из парламента и местных советов. Всех и каждого.

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