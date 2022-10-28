Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш полагает, что страну-агрессор необходимо реформировать

В пятницу, 28 октября, Украина отмечает очередную годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский провел немало аналогий между тем, как украинцы боролись с гитлеровцами в годы Второй мировой – и как сражаются теперь с рашистскими захватчиками.

Как получилось, что наши народы, бывшие тогда плечом к плечу против нацизма, оказались сейчас врагами?

Думаю, причина скатывания современной россии практически к нацизму кроется в самой форме российского государства. Это – империя. Причем поверженная империя после поражения СССР в "холодной войне", которая закончилась в 1991-м распадом Союза.

Народ россии долгое время чувствовал себя обиженным после фактического проигрыша в той войне.

Российские власти воспользовались этой обидой – и привели россию к тому, чем она стала сегодня.

Неимоверно повезло нам, украинцам, что мы вышли из состава советской российской империи – бывшего Советского Союза. Останься мы там, скорее всего, ничем бы не отличались от сегодняшних россиян.

Сама форма российского государства предполагает отсутствие в нем демократии и всех демократических свобод, включая свободу слова, свободу совести, верховенство права и так далее.

И россия всегда будет такой, пока там сохранится имперская идеология.

Если мы хотим действительно обезопасить себя от россии, которая более 300 лет посягает на государственность Украины, то нам нужно думать не только о том, как победить рф на своей земле, но и как реформировать ее в принципе. Как освободить народы, которые она колонизировала. Как лишить ее имперского статуса.

Только это сделает возможным демократию в россии.

Только это сделает возможным спокойное ее существование рядом с демократической Украиной.