Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа":

Уходящая неделя отметилась рядом интересных заявлений, так или иначе имеющих отношение к российско-украинской войне. Понятно, что в топе обсуждений сейчас решение россии приостановить участие в зерновом соглашении.

Но и кроме этого были важные моменты, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, это доклад министра обороны рф шойгу российскому президенту путину о завершении так называемой "частичной мобилизации".

Вторая волна, похоже, будет зависеть от того, как россияне используют набранный человеческий ресурс во время первой. Сейчас, после окончания мобилизации, ждать еще где-то месяц, пока практически всех этих людей направят в Украину, рассредоточат по разным подразделениям. Итоги мобилизации в рф можно будет подвести к концу ноября или уже в декабре. По крайней мере, такие мнения высказывают военные эксперты.

Во-вторых, Украина продолжила "давить" на Израиль, призывая начать поставки нам вооружений на фоне вовлечения россиянами Ирана в атаки против нашей страны.

Я думаю, тут всё будет зависеть от двух факторов. Прежде всего – от результатов досрочных парламентских выборов в самом Израиле. Они намечены на 1 ноября и станут уже пятыми за последние три с половиной года выборами Кнессета. Раньше, чем установится новая власть, решения по увеличению помощи Украине точно принято не будет. И это следует четко понимать.

Кроме того, многое зависит от динамики израильско-российских отношений. Они ухудшены немного, туда бросили тень сами россияне, пытаясь "наехать" на еврейское агентство "Сахнут" на территории рф.

Но, прежде всего, важна внутриполитическая ситуация в самом Израиле. Пока там нет постоянного, полноценного правительства – принимать такие серьезные решения как передача современных систем ПВО или ПРО Украине в Израиле не будут.

Третьим важным для Украины внешнеполитическим событием уходящей недели стал визит в нашу страну президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и последовавшее вскоре после этого его обращения к нации, в котором он довольно резко прошелся по россии.

Изменение немецко-российских отношений происходило поэтапно. Началось всё еще при позднем правлении Ангелы Меркель. А открытое вторжение рф в Украину привело к окончательному разрушению традиционной парадигмы российско-немецких отношений, которая строилась на так называемой новой восточной политике Меркель. Та предполагала, что россия должна быть вовлечена Западом в новую европейскую архитектуру безопасности, играя роль ситуативного партнера Европы в разных вопросах.

В это верила и сама Меркель, и ее окружение. Но как только она ушла с политической сцены, при новом руководстве ФРГ, отношения между Москвой и Берлином стали ухудшаться. Ну, а широкомасштабное вторжение россии в Украину окончательно поставило на них крест.

И то, что мы сейчас наблюдаем на примере речи Штайнмайера – это радикальное переосмысление Германией основ своей внешней политики на российско-украинском направлении. И, скорее всего, к нормальности российско-немецкие отношения уже не вернуться.