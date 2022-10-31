Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" рассказал, когда и почему интенсивность боевых действий может снизиться

В понедельник, 31 октября, Украина переживает 250-й день с начала широкомасштабного российского вторжения.

Военные действия находятся на этапе контрнаступления украинской армии – и этот освободительный этап будет продолжаться до полного восстановления контроля над украинской территорией.

Задачи российской армии – удерживать захваченные регионы, окапываться, периодически контратаковать на локальных участках. Мобилизация новобранцев должна помочь в выполнении этой задачи, хотя обучение и экипировка новых солдат остается на весьма низком уровне. Политическая задача для российского руководства – добиться временного перемирия с сохранением контроля над захваченными районами Донбасса и сухопутного коридора на Крым.

Значительным риском остаются удары по украинской энергетической инфраструктуре. После предыдущих массированных ударов по гражданским объектам Украины президенту Владимиру Зеленскому удалось добиться поставок союзниками современных противовоздушных и противоракетных систем. До последнего времени они не соглашались на предоставление такой серьезной техники, но теперь это во многом поможет минимизировать последствия ударов по энергетике.

В этом году есть шансы на освобождение Херсона, но в течение сезона дождей и зимних месяцев интенсивность боевых действий может снизиться.

Западу будет трудно добиться тотальных ограничений на экспорт российской нефти, но даже частичное эмбарго и установление верхней планки цен потребует поиска обходных путей – и таким образом будет снижать прибыль российских компаний. Для покрытия экономических издержек россия продолжает использовать резервные фонды, которые постепенно исчерпываются. К весенней военной кампании рф не сможет отыскать дополнительные средства, технику и опытный личный состав для изменения хода войны.