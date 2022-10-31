Российский оппозиционер Илья Яшин c сарказмом написал об "успехах" диктатора

Несколько лет назад Дима Гудков рассказал мне одну историю из своей юности. Он отдыхал где-то на юге и вечером отправился на дискотеку. В разгар вечеринки его друг вышел на улицу покурить и зацепился там языками с местными пацанами. Слово за слово, и друг получил по физиономии.

Вернувшись в клуб с разбитым носом, он встретил Диму. Тот возмутился, что наших бьют — и оба выбежали на улицу, чтобы взять реванш. Но пацаны к тому времени уже прыгнули в свою малиновую "Ладу" и уехали. Гудков с другом поймали такси и отправились в погоню.

Догнали. Вышли разобраться и… снова получили по физиономиям. Но уже вдвоём.

Дима со свойственной ему самоиронией назвал своё повествование "такси за п***лями".

К чему я это рассказал?

Просто чем дольше я смотрю на приключения Путина в Украине, тем чаще вспоминаю эту историю.

За мат извините, — написал Илья Яшин на своей странице в соцсети.