Директор Института стратегических исследований и безопасности, правозащитник Павел Лисянский поделился с "Телеграфом" важными выводами

После 250 дней с начала полномасштабного российского вторжения, после восьми лет собственно войны можно сделать ряд выводов, важных с правозащитной и собственно с безопасностной точки зрения.

Вывод первый. Система международного права и международных организаций – слаба. По факту мы увидели, что если агрессор хочет начать войну, то он это делает. И ни один международный институт не в силах его сдержать. Получается, что на международной арене кто угодно может совершать преступления, не неся наказания. Если сравнить с жизнью в обычном обществе – кто-то может просто ходить по улице, грабить, убивать, а правоохранительные органы не могут ничего с этим сделать. Разводят руками.

Значит, нужно реформировать такие правоохранительные органы. Значит, нужно реформировать международную систему, раз предохранители для предотвращения конфликтов или их быстрого прекращения не работают.

Вывод второй. Истоки российской агрессии лежат довольно глубоко. И всё началось даже не с 2014 года, а примерно с 2005-го, когда была зарегистрирована общественная организация "Донецкая республика". Во многом она в 2014 году стала основой для создания так называемой "ДНР". Можно копнуть и еще глубже. рф десятилетиями засевала Украину пророссийским партиями, агентами политического влияния Кремля. И если мы до конца это не искореним сейчас, то в будущем они нас не пожалеют. Да, план россиян по блицкригу провалился, они отступили, но не ушли. Да, пророссийские партии в Украине запретили, но их члены никуда не делись. Да, некоторые как бы изменили позицию. Но лишь потому, что им дали такую команду из Москвы, желая оставить здесь эти мины замедленного действия. Остаются отдельные пророссийские политики, бизнесмены, представители медиа, так называемые "эксперты" и так далее. И если мы не проведем тотальную люстрацию, не переформатируем политическое и общественное пространство, то даже после нашей победы на поле боя эти агенты влияния врага будут подтачивать основы нашей государственности, независимости, суверенитета. Создавая почву для нового вторжения. Нужен механизм, который окончательно искоренит в Украине деятельность агентов рф.

Вывод третий. Украине следует в разы активнее работать на внешней арене. Мы очень слабо прорабатываем нужные месседжи. К примеру, на временно оккупированных территориях Федерация независимых профсоюзов россии приняла в свои ряды профсоюзные организации Донецкой, Луганской и Запорожской областей. На прошлой неделе представитель Всемирной федерации профсоюзов приезжал в Луганск. При этом оккупационные власти рф принудительно мобилизовали сотни тысяч рабочих на временно захваченных территориях – и отправили их на верную смерть. рф всегда была сильна в левом политическом пространстве мира. И нам необходимо бить ее, в том числе, там. Развернуть всё мировое рабочее движение против россии. Показывать, как она принудительно бросает в топку войны членов профсоюзов, рабочих. Тем самым мы откроем против рф еще один фронт.