Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал, что происходит на Херсонщине и как там могут развиваться события

Правобережка…в районе Киселёвки отмечается вывод и отсутствие тяжёлой техники РОВ. В основном присутствует автомобильный транспорт.

Россияне используют КамАЗы и Уралы для вывоза краденого из оставленных домов местных жителей. Признаков формирования обороны не отмечается.

В районе Чкалова подразделения 11 ОДШБр сворачивают блокпосты вдоль трассы на Берислав и не только. Ряд движений РОВ выглядят весьма занимательными.

При этом сохраняется серьёзное присутствие РОВ вдоль Берислав-Высокое, что образно можно назвать их линией обороны.

Таким образом, вырисовывается как минимум 2 этапа развития предстоящих событий, а именно:

1-отвод подразделений РОВ под натиском ВСУ к линиям обороны.

2-отвод подразделений РОВ к Херсону и его временное удержание.

По крайней мере я сейчас вижу предстоящее освобождение правобережки именно в 2 этапа, с учётом тех движений, что наблюдаются в среде РОВ. На нечто большее они не готовятся и более того — не способны.