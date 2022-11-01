Правый берег Херсонщины могут освободить в два этапа - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал, что происходит на Херсонщине и как там могут развиваться события
Правобережка…в районе Киселёвки отмечается вывод и отсутствие тяжёлой техники РОВ. В основном присутствует автомобильный транспорт.
Россияне используют КамАЗы и Уралы для вывоза краденого из оставленных домов местных жителей. Признаков формирования обороны не отмечается.
В районе Чкалова подразделения 11 ОДШБр сворачивают блокпосты вдоль трассы на Берислав и не только. Ряд движений РОВ выглядят весьма занимательными.
При этом сохраняется серьёзное присутствие РОВ вдоль Берислав-Высокое, что образно можно назвать их линией обороны.
Таким образом, вырисовывается как минимум 2 этапа развития предстоящих событий, а именно:
- 1-отвод подразделений РОВ под натиском ВСУ к линиям обороны.
- 2-отвод подразделений РОВ к Херсону и его временное удержание.
По крайней мере я сейчас вижу предстоящее освобождение правобережки именно в 2 этапа, с учётом тех движений, что наблюдаются в среде РОВ. На нечто большее они не готовятся и более того — не способны.
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