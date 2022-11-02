Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампред Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа":

Иран, втянувшийся в последнее время в войну россии против Украины, якобы готовится в ближайшее время начать атаку против Саудовской Аравии. Американские военные на базах в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Поведение всех тоталитарных режимов плюс-минус одинаково. Независимо от того, иранский ли это режим (религиозная, мусульманская страна, где у власти фундаменталисты), российский (ни во что не верящие, напоказ крестящиеся юродивые) или северокорейский (со своими закидонами). Все эти режимы в условиях, когда у них нет ответа на внутренние проблемы страны – экономические, общественно-политические, социальные – всегда стремятся увести общественное мнение в сторону. Как правило, путем развязывания войны, поиском врагов и так далее.

Потому накопившиеся внутренние проблемы Ирана его нынешняя власть пытается решать, действуя агрессивно. И внутри страны, и за ее пределами.

Предпосылки к тому, что Ближний Восток может "вспыхнуть", есть. Но они не порождены некими серьезными трениями последнего времени между Ираном и Саудовской Аравией. Скорее, подчеркиваю, речь идет о внутреннего характера проблемах, которые иранские власти пытаются решить за счет внешней агрессии.

Что касается украинской позиции по Ирану, активно помогающему россиянам в войне против нашей страны, то недавно на Банковой сформулировали – надо добиваться, чтобы Иран был признан стороной конфликта, который происходит на территории Украины.

Мы об этом говорили достаточно давно, как только были получены подтверждения появления иранских дронов у российской армии. Уже тогда, более месяца назад, надо было признавать Иран стороной конфликт – со всеми вытекающими последствиями.

Я не совсем понимаю, почему на Банковой опять кого-то к чему-то призывают. Это как с санкциями – надо сначала самим принимать соответствующие решения, а потом призывать к этому других.

С моей точки зрения, Украина на официальном уровне должна признать Иран стороной конфликта. Потому что он поддерживает своими вооружениями, инструкторами рф – государство-агрессор, государство-террорист.

Если такой шаг сделаем мы, это станет важным символическим моментом. И может подтолкнуть к подобным решениям наших зарубежных партнеров, включая страны НАТО. И тогда это иметь уже и практические последствия.

Есть достаточно системные санкции, которые давно действуют против Ирана касательно его ядерной программы. При этом Тегеран продолжает что-то разрабатывать и постоянно врет, что это якобы в мирных целях. Но тут мы видим открытую агрессию этой страны против Украины. И гипотетическую агрессию против Саудовской Аравии.

Важно, чтобы не повторилось то, что было с рф, когда цивилизованный мир тянул резину, занимался болтологией в ракурсе "Минских соглашений", пытался умиротворить агрессора вместо того, чтобы действовать. В итоге имеем полномасштабное вторжение россиян в Украину.

В отношении Ирана эта история может повториться. В Украине его агрессия может выражаться новыми поставками вооружений россиянам. В Саудовской Аравии – в виде прямых военных действии. В Израиле – в виде ракетных ударов.

Следует подтолкнуть страны НАТО, Израиль действовать здесь и сейчас. Чтобы иранские возможности для агрессии были купированы.